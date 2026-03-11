La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto vaciar las reservas de petróleo con el objetivo de frenar la escalada de precios de los combustibles en todo el mundo por la guerra de Irán. En concreto, los responsables consideran que es necesario ejecutar la mayor liberación de estos recursos, alcanzando unos 182 millones de barriles que servirían para relajar los mercados ahora tensionados.

Los países miembros de la AIE ya recurrieron a cifras similares de estas reservas de petróleo en dos ocasiones a lo largo de 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Por tanto, la propuesta de la organización trata de repetir este movimiento, pero con una magnitud mucho mayor.

La AIE celebró este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.

Tras ello, The Wall Street Journal (WSJ) ha desvelado que los países podrían decidir este miércoles si proceden a liberar las reservas de petróleo en un intento por controlar los precios del crudo, disparados desde el lunes pero algo más relajados tras varias declaraciones de Donald Trump.

Las reservas de petróleo

Tras tomar parte en la reunión mantenida por los ministros de Energía del G7, el director de la AIE, Fatih Birol, convocó una reunión extraordinaria con los gobiernos de los países miembros «para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de fundamentar una decisión posterior sobre la puesta a disposición del mercado de las reservas de emergencia de los países miembros de la AIE».

El ejecutivo turco informó este martes a los ministros de Energía de las principales economías avanzadas sobre la perspectiva de la AIE respecto de la situación de los mercados mundiales de petróleo y gas, que se han visto significativamente afectados por el conflicto en Oriente Medio.

En los mercados petroleros, la situación se ha deteriorado en los últimos días, ha comentado Birol, ya que, además de las dificultades para el tránsito por el Estrecho de Ormuz, se ha reducido considerablemente la producción de petróleo, lo que está generando riesgos significativos y crecientes para el mercado.

«Analizamos todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE», ha apuntado, destacando que los países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.