National Geographic lo ha confirmado: ésta es la ciudad más bonita de España y es la mejor para hacer una escapada de Semana Santa

España cuenta con un vasto patrimonio de la humanidad que a menudo pone difícil elegir la ciudad más bella. Sin embargo, National Geographic ha señalado una ubicación que destaca no solo por su estética, sino también por ser un museo vivo de la arquitectura plateresca y el epicentro del saber europeo.

Se trata de Salamanca, apodada la Ciudad del Tormes, y que se ha alzado con reconocimiento de National Geographic hasta consolidarse como la ciudad más encantadora de España para quienes buscan una mezcla perfecta entre historia, arte y vida. Un casco histórico bien conservado y la riqueza de sus monumentos son también factores fundamentales.

Su Plaza Mayor es la que lo mueve todo, al ser considerada la más impresionante de España. Este espacio barroco, diseñado por Alberto Churriguera en el siglo XVIII, es el punto de encuentro por excelencia. Esta joya ha logrado superar a ciudades como Granada, Sevilla o Toledo, que suelen liderar el ranking de listas de viajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Viaje de Romancito 🎒Viajando por las 50 provincias de 🇪🇸 (@romansocias)

Palacio de Monterrey

Lo que realmente ha enamorado a National Geographic ha sido el Palacio de Monterrey, una referencia del plateresco español que ha inspirado la arquitectura de muchos otros edificios de la península. Otra de las curiosidades que sorprende a los visitantes se encuentra en la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva, donde destaca la figura de un astronauta.

Otra leyenda célebre es la rana sobre la calavera en la fachada de la Universidad (una de las más antiguas de Europa). Se dice que el estudiante que logre encontrarla sin ayuda aprobará todos sus exámenes. Esta unión entre oferta cultural y gastronómica es lo que ha llevado a Salamanca a la cima del ranking de National Geographic.