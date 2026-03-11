Casi nadie lo sabe pero una de las mejores playas del mundo está en España y es un paraíso

España cuenta con miles de kilómetros de costa y una gran variedad de playas, pero muchas personas desconocen que hay una que se encuentra entre las mejor valoradas por los viajeros en el mundo. Se trata de la playa de Maspalomas, situada en el sur de la isla de Gran Canaria, un destino perfecto de casi tres kilómetros de arena dorada. Maspalomas es muy famosa por su espectacular campo de dunas y el faro de Maspalomas. Esta playa ha logrado colocarse en uno de los rankings internacionales más populares entre los turistas.

Cada año, la plataforma de viajes Tripadvisor publica sus premios Traveller’s Choice Best of the Best, una clasificación elaborada a partir de las miles de opiniones de usuarios que valoran destinos turísticos de todo el mundo. Este listado recoge las playas que han recibido las mejores puntuaciones por parte de viajeros durante un año.

Un paisaje único en Europa

La playa de Maspalomas destaca por su idílico entorno natural, muy diferente al de otras zonas de costa de España. Su rasgo más característico es el extenso sistema de dunas que rodea la costa, que hace que parezca que no tienes mar a escasos metros. Este es un paisaje que recuerda mucho a un pequeño desierto junto al océano Atlántico.

Esta zona forma parte de una reserva natural protegida que combina dunas, vegetación y pequeñas lagunas costeras. Gracias a esta increíble mezcla de elementos, el lugar ofrece un paisaje poco habitual en Europa y se ha convertido en uno de los espacios más fotografiados de las Islas Canarias.

Además, la amplitud de la playa permite dar largos paseos por la arena mientras se disfruta de las vistas al mar. Los atardeceres y el clima suave durante gran parte del año son uno de los muchos aspectos más valorados por quienes han visitado el lugar.

Una de las mejores playas

En el ranking internacional de Tripadvisor, la playa canaria comparte protagonismo con algunos de los destinos costeros más famosos del planeta. Entre ellos se encuentran la playa da Falesia, en Portugal, Eagle Beach, en Aruba, o Varadero, en Cuba. El primer puesto de esta clasificación lo tiene la Isla Pasión, en Cozumel, México. Estas playas suelen aparecer siempre entre las favoritas por los viajeros.

La presencia de Maspalomas en esta clasificación demuestra que no es necesario viajar a destinos tropicales o a miles de kilómetros para disfrutar de paisajes espectaculares. En ocasiones, algunos de los lugares más impresionantes se pueden encontrar mucho más cerca de lo que imaginamos.