Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 10 de marzo

Las audiencias del martes 10 de marzo han estado, otra vez, condicionadas por la Liga de Campeones, que ha vivido los encuentros disputados por dos equipos españoles: Atlético de Madrid y F.C. Barcelona. Eso significa, habitualmente, que El Hormiguero, La Revuelta, First Dates y Horizonte notan datos más bajos ante la salida de muchos espectadores hacia Movistar Plus+, donde se emiten los partidos de esta competición en exclusiva. Además, el interés se ha trasladado al estreno de Supervivientes 2026 en la noche del martes, donde ha tenido que resolver el futuro de Marisa Jara y del trío amoroso de Almudena Porras con su ex novio y su actual pareja.

Luis Fonsi presentó en El Hormiguero su nueva canción ante el 12.7 % de la audiencia y 1.658.000 espectadores de media, un dato bajo para lo que suele conseguir El Hormiguero habitualmente, que se suele mover por encima del 14 % y venía de superar el lunes el 15 % con la visita de Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz. Pese a la bajada de varios puntos, como es habitual, Motos y los suyos son los que mejor aguantan la competencia del fútbol en la noche.

El segundo puesto del access prime time se lo lleva el encuentro entre el Newcastle y el Barça, que logra un gran 9.4 % de cuota y 1.227.000 espectadores en Movistar Plus+. Hay que recordar que este dato lo consigue con su emisión en el pago, por lo que si fuera en una cadena en abierto, sería mucho mayor y lideraría con gran diferencia sobre el resto de ofertas.

El que más sufre es La Revuelta (9.3 % y 1.215.000), que vuelve a ver cómo su audiencia se cae y prefiere el fútbol antes que las entrevistas de David Broncano. El que nota menos, como siempre, el deporte, es First Dates. La audiencia del programa de Sobera no es consumidora de fútbol, por lo que se queda con un 8.9 % y 1.168.000 espectadores; consigue hacer buen papel antes de la primera gala de martes de Supervivientes 2026.

En las segundas cadenas: Iker Jiménez y su Horizonte vuelven a superar a El Intermedio. 6.9 % y 900.000 en Cuatro, y 6.2 % y 819.000 espectadores en laSexta.

‘Supervivientes’ lidera también en la noche del martes

Tierra de nadie, la gala de los martes del reality, mejora con mucho los datos conseguidos por las galas de GH DÚO, dejando claro que el reality hondureño sigue siendo el salvador de Telecinco. Su primer dato en este día de la semana es un 15.8 % de cuota y 929.000 espectadores, superando incluso a la final de Gran Hermano de hace una semana, que no pasó del 14.2 % con la victoria de Carlos Lozano. Además, hay que dejar claro que, con el paso de las semanas, es habitual que las audiencias vayan creciendo, por lo que las alegrías no pararán.

En Tierra Lejana (12.3 % y 851.000), nota en Antena 3 la llegada de un nuevo rival, más fuerte que el reality de la casa de Tres Cantos, pero sigue por encima de los datos que hace unas semanas lograba Renacer, serie a la que sustituye, y a la que le costaba muchas noches pasar del 11 % de cuota.

La que sufre es Chenoa, que se queda con su entrega menos vista de The Floor con un 10.2 % y 795.000 espectadores. Código 10 se mantiene en sus datos habituales en Cuatro (7 % y 402.000), mientras que Apatrullando sigue sin funcionar en laSexta (3.9 % y 337.000)