Almudena Porras, entre lágrimas en ‘Supervivientes 2026’ tras su decisión: «Sé que puedo brillar sola»

No es ningún secreto que fue toda una sorpresa saber que Almudena Porras era concursante oficial de Supervivientes 2026. A pesar de todo, la joven no esperaba lo que el programa tenía preparado para ella: que Darío Linero, su ex pareja durante 11 años y con quien participó en La isla de las tentaciones 9, también estaba en Honduras. Pero no estaba solo, sino que también le acompañaba Borja Silva, el joven a quien Almudena conoció durante su paso por el reality que se desarrolla en República Dominicana y con quien comenzó una historia de amor. A pesar de este trío amoroso, el equipo de Supervivientes 2026 brindó la opción a Almudena de tomar una decisión: ella iba a encargarse de decidir el futuro de ambos en el reality más extremo de Telecinco. Al ser algo tremendamente complicado, se le dio la posibilidad de tener un par de días para pensarlo.

Durante la gala del pasado martes 10 de marzo, en la que también conocimos el futuro de Marisa Jara en Supervivientes 2026 tras ser evacuada, Ion Aramendi tuvo la oportunidad de hablar en directo con Almudena Porras. De esta forma, le recordó que en sus manos estaba el futuro de Borja Silva y Darío Linero: tenía que escoger si convivía con ellos o se reunía con el resto de concursantes de la edición. Después de ver cómo las primeras horas no habían sido nada fáciles, hasta tal punto que Almudena y Borja vivieron su primera gran bronca como pareja, la andaluza abandonó Playa Destino para dar a conocer su decisión. En cuanto Ion Aramendi le formuló la pregunta, la concursante de Supervivientes 2026 no pudo evitar romperse: «¿Cómo me podéis poner en este aprieto? ¿Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie?», preguntó.

Lejos de que todo quede ahí, Almudena Porras fue mucho más allá: «Esto no me puede estar pasando a mí, ¿ahora qué hago yo? A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres, pero no quiero otra isla de las tentaciones», reconoció.

Tras meditarlo sin poder dejar de llorar, la andaluza comunicó la decisión definitiva que había tomado: «Borja me va a entender, sé que puedo sola, voy a confiar en que no les mandéis a España, se merecen tanto como yo esto, y vivir mi experiencia», comenzó explicando, y añadió: «Quiero irme con todos mis compañeros, no sé si me vais a entender, pero tengo que brillar sola».

Borja Silva se emocionó al saber que Almudena había dado ese importante paso: «No sabes lo contento que estoy por ella. Esa valentía y esa fuerza que le llevo diciendo que demuestre desde que la conozco. Me vuelvo a España ahora mismo y me vuelvo contento, estoy enamorado hasta las trancas», afirmó.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Ion Aramendi les comunicó su futuro tras lo escogido por la joven: «No volvéis a España. Almudena y todos van a pensar que sí, pero os vais a quedar en Playa destino, el lugar en el que semana a semana irán los expulsados y, cuando llegue el momento, os jugaréis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro, pero tenéis una oportunidad», explicó.