La decisión de Marisa Jara tras ser evacuada en ‘Supervivientes 2026’: «Un problema detrás de otro»

Hace tan sólo unas horas, Marisa Jara vivió uno de los instantes más complicados desde que se estrenó Supervivientes 2026. En un momento dado, la modelo comenzó a encontrarse verdaderamente mal como consecuencia de unos fuertes dolores de estómago en su barriga. Por ese mismo motivo, el equipo médico del reality se trasladó hasta Playa Derrota para hacer una primera valoración a la sevillana. Fue entonces cuando tomaron la decisión de evacuarla para poder hacerle más pruebas y, sobre todo, tratarla. El pasado martes 10 de marzo, durante la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, Ion Aramendi tuvo la oportunidad de conectar en directo con la modelo con la intención de conocer su estado de salud. Al fin y al cabo, su situación había generado muchísima preocupación entre los seguidores del formato. Visiblemente afectada, Marisa Jara explicó que la experiencia está siendo dura desde que llegó a Honduras.

«Estoy sobrepasada, la verdad», comenzó diciendo a Ion Aramendi. Acto seguido, fue mucho más allá: «Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro». Fue entonces cuando la todavía concursante detalló que su participación en Supervivientes 2026 comenzó con problemas físicos y que todo comenzó a agravarse desde que saltó del helicóptero. «Vine con gripe, con placas; el día que me tiré del helicóptero, y ayer tuve un dolor de endometriosis brutal que creo que solo las mujeres que lo sufren saben lo que es y es que creía que me moría del dolor», expresó. A pesar de que ante las cámaras de Supervivientes 2026 se mostró algo más tranquila, lo cierto es que la modelo siente un continuo malestar, incluso después de haber recibido atención médica por parte del equipo de profesionales. «Esta mañana me he vuelto a despertar con la barriga muy inflamada, de no tener comida y llena de dolor», afirmó.

Lejos de que todo quede ahí, Marisa Jara aprovechó la conexión en directo con Ion Aramendi en Supervivientes: Tierra de Nadie para seguir sincerándose sobre las penurias que está viviendo en estos primeros días de aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. «Estar aquí es duro, pero con dolores ya te puedes imaginar», explicó, visiblemente afectada por la situación que está atravesando.

A pesar de todo, el presentador de la gala de los martes de Supervivientes 2026 quiso volver a dirigirse a la concursante para saber si esta situación iba a poner en peligro su continuidad en el reality más extremo de Telecinco. Fue entonces cuando la modelo tomó la palabra con la firme intención de responder: «Sí quiero continuar, a pesar de todo quiero continuar», aseguró.

Después de pronunciar estas palabras, los espectadores del programa fueron testigos de cómo Marisa Jara se vio incapaz de contener las lágrimas. Al fin y al cabo, es más que evidente que le estaba afectando muchísimo el durísimo inicio de experiencia que estaba teniendo en cuanto a cuestiones de salud se refiere. Solamente queda recuperarse para que pueda seguir disfrutando de esta aventura que, de una manera u otra, le va a cambiar la vida para siempre.