Luis Fonsi, sobre la situación de los latinos en Estados Unidos: «Te miran con otros ojos»

Luis Fonsi se ha reinventado decenas de veces y en este 2026 ha dejado de lado el sonido urbano y reggaetón, para volver a la música latina con más raíces. En Cambiaré, su nueva canción, ha conseguido que Feid (otra estrella de los últimos años) se aleje de su estilo habitual y abrace la salsa. El puertorriqueño nunca había tocado ese palo, por eso se trata de una canción muy especial para él, ya que puede regresar a un estilo más romántico, que es con el que triunfó a finales de los 90 y principios de los 2000. Luego llegaría Despacito y cambiaría para siempre su vida y el sonido de la música comercial en general.

«Querían que cantase salsa cuando tenía 19 años. Y yo respeto muchísimo el género, pero no es lo mío», ha contado a su amigo Pablo Motos. «Siempre agarraba la guitarra y hacía cosas más románticas. Ahora lo estoy gozando», ha confesado sobre este regreso a letras más cercanas a lo que tenía acostumbrados a sus seguidores de siempre. Sobre el proceso de crear una canción desde cero, Fonsi ha expicado que «todo cantautor tiene su manera de trabajar. Y cuando somos muchos en un estudio, hay demasiada información». Es por eso que no es gran amigo de colaboraciones y de que haya mucha gente involucrada en una canción. También, cuando le llega una propuesta para colaborar, selecciona mucho los proyectos, siendo muy sincero desde el principio y llegando a rechazar muchos: «Digo que no me escucho en la canción y propongo hacer otra. La canción la tengo que sentir mía», asegura.

También tuvo palabras para Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl 2026: «Fue histórico. Está en la cima del mundo llevando un mensaje de amor. Verlo triunfar me emociona muchísimo», aseguró. Aquella fue una actuación reivindicativa, sacando el pecho de su orgullo latino en Estados Unidos.

Sobre la situación de los inmigrantes en el país, Luis Fonsi ha querido hablar claro: «Se trata a los latinos de una forma… Que yo voy por ahí con mi pasaporte siempre encima. La gente te mira con otros ojos y es algo que antes no pasaba». Lo cierto es que el cantante vive en Miami, en una zona privilegiada, y siempre pasando grandes temporadas en nuestro país, puesto que su mujer es andaluza y adora nuestro país. «Es un tema muy triste y conecto mucho con los latinos. El ambiente está enrarecido y yo espero que sea pasajero», ha contado a Motos.

El inesperado éxito mundial de ‘Despacito’

Aunque en su larga carrera de 25 años ha tenido grandes éxitos, Despacito es la canción por la que pasará a la historia y la que más le ha cambiado la vida. Es por eso que Pablo Motos le preguntó si sabe cuándo ha creado un éxito. «Uno sabe cosas, pero es todo muy relativo. Lo importante es dormir, levantarte al día siguiente y escucharlo fresco. Pero hasta que no lo lanzas al público es imposible saberlo», aseguraba.

Sobre la citada canción, Luis Fonsi tenía esperanza en que funcionase bien, pero nunca que llegaría a ser un fenómeno mundial y que hasta Justin Bieber quisiera colaborar con él. «Me imaginaba que a la gente hispanohablante le iba a gustar, pero jamás pensé que en China o Japón lo fuesen a escuchar», ha confesado.