Irán anuncia que el ayatolá Mojtaba Jamenei se encuentra «sano y salvo» tras el ataque de EEUU e Israel

Irán ha anunciado que su nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra «sano y salvo» a pesar de las informaciones que apuntan a que resultó herido en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel. Así lo ha confirmado este miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian y asesor del gobierno iraní. «He oído las noticias sobre que Mojtaba Jamenei resultó herido. He preguntado a algunos amigos que tienen conexiones. Dicen que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo y que no hay problema alguno», ha dicho Yusef Pezeshkian en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

El comunicado ha llegado después de que la televisión pública iraní describiera a Jamenei como «un veterano herido en la guerra de Ramadán», en referencia a la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su estado ni él ha dado declaraciones públicas.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

El nuevo líder supremo de Irán es el segundo hijo del fallecido líder y ha sido durante años una figura influyente entre el ala más dura y represora de los círculos clericales y militares de la dictadura de los ayatolás. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del aparato de seguridad y la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Entre los otros candidatos que surgieron como finalistas para la sucesión figuran Alireza Arafi, clérigo y jurista que ya forma parte del consejo de transición de liderazgo provisional, y Seyed Hassan Jomeini, nieto del fundador de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Ambos, ya descartados, son considerados perfiles moderados, y el segundo es cercano a la facción reformista, prácticamente marginada en el Irán actual.