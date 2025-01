Antonio Orozco confiesa cómo filtró una exclusiva de Luis Fonsi: «Le he pedido disculpas mil veces»

El pasado miércoles 22 de enero, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de Martínez y Hermanos. En esta ocasión, el programa presentado por Dani Martínez contó con la visita de Antonio Orozco, Fernando Tejero y Andrea Duro. Tres invitados muy especiales que se convirtieron en los grandes protagonistas de la noche, especialmente, el cantante catalán. Pues, entre otros temas, habló de su buena relación con Luis Fonsi. Una amistad de años que, en un determinado momento, se vio en tensión por un pequeño desliz suyo con los medios de comunicación.

«Lo quiero mucho», comenzó diciendo sobre el intérprete de No me doy por vencido. Pero, sus palabras venían acompañadas de una anécdota del tipo «tierra trágame», la cual contó en el programa. «En unos premios me encontré con él y me contó que iba a ser padre», comenzó contando. «Me dijo que estaba superfeliz y que le habían dicho ya el sexo del bebé, iba a ser una niña», agregó mientras recordaba ese momento. «Después de eso, me fui a México para hacer promoción», añadió entre risas. Pues, fue entonces cuando cometió su terrible error.

De esta manera, Antonio Orozco explicó que la entrevista que le hicieron fue en un plató donde se veía la redacción. «El periodista empezó a preguntarme que cómo estaba, y, aunque se suponía que era promoción de mi nuevo lanzamiento, me preguntó si había estado con Luis Fonsi», señaló ante la atenta mirada del presentador y el resto de invitados.

«Yo dije que sí, que él estaba contentísimo», dijo entre risas, casi sin poder hablar. «¡Porque va a ser padre!», filtró en medio de la entrevista. Pero, lejos de dejarlo ahí, Antonio Orozco confesó que siguió revelándole más detalles al periodista. «¡Fíjate, que va a ser una niña!», cuenta que le dijo.

Fue entonces cuando el cantante no pudo evitar contener la risa. Pues, sin darse cuenta, fastidió la exclusiva que Luis Fonsi tenía pensado hacer para revelar su paternidad de una niña. «Me echaron de la entrevista y dijeron: ‘se confirma que Luis Fonsi va a tener una niña», explicó entre carcajadas.

Antonio Orozco se sincera: «Ahora me río, pero no me hizo gracia»

Al descubrir lo que había hecho, Antonio Orozco sintió como si le echasen un jarro de agua fría encima. «Ahora me rio, pero no me hizo gracia. No fui capaz de relacionarlo en aquel momento», confiesa al respecto. «Desde entonces, le he pedido disculpas mil veces, todavía le hago regalos, le compré una guitarra, le mando jamón», contó apenado.

Una anécdota muy peculiar y desconocida con la que el artista no dejó indiferente a nadie. Eso sí, dejó claro que, a pesar de su metedura de pata, él y Luis Fonsi siguen siendo muy buenos amigos y compañeros de profesión. Pues, el cantautor puertorriqueño supo comprender el desliz de su amigo.