La transcripción del interrogatorio a Ghislaine Maxwell, publicada este viernes por el Departamento de Justicia estadounidense, dinamita las teorías conspiranóicas sobre una supuesta «lista Epstein» con nombres de personalidades implicadas en la red de tráfico sexual del magnate neoyorquino.

El documento, que consta de casi 400 páginas, revela las declaraciones de la expareja del delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien categóricamente negó la existencia del famoso listado que tanto obsesiona a los enemigos de Donald Trump.

«No hay ninguna lista», sentenció Maxwell durante el interrogatorio ante las preguntas del fiscal general adjunto Todd Blanche, echando por tierra las especulaciones que durante años han alimentado los medios progresistas y las redes sociales para intentar salpicar al presidente Trump.

En una revelación que deja en evidencia a todos aquellos que han intentado vincular al mandatario con las actividades criminales de Epstein, Maxwell fue tajante sobre la conducta del presidente: «Nunca vi al presidente en un entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie».

La examante y mano derecha de Epstein, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en la red de tráfico de menores, admitió haber mantenido únicamente una relación «social» de amistad con Trump, desmintiendo así todas las insinuaciones maliciosas de sus detractores.

La publicación de estos documentos llega después de que sectores del movimiento MAGA (Make America Great Again) presionaran al presidente Trump para demostrar total transparencia en el caso Epstein, acusándole inicialmente de falta de apertura informativa.

Trump, quien inicialmente mostró reticencias sobre la publicación de ciertos documentos relacionados con la investigación, finalmente ha cedido a las demandas de transparencia de sus propias filas, demostrando que no tiene nada que ocultar.

En una declaración que reabre el debate sobre las circunstancias de la muerte del magnate, Maxwell expresó durante el interrogatorio sus dudas sobre la versión oficial del suicidio. La cómplice del pederasta sostuvo que creía que Jeffrey Epstein fue asesinado y no que se quitó la vida voluntariamente.

Esta afirmación contrasta frontalmente con las conclusiones del FBI y el Departamento de Justicia, que confirmaron hace pocas semanas que Epstein murió tras suicidarse en su celda de la prisión de Manhattan en agosto de 2019.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de menores a principios de los años 2000. El millonario, que llegó a relacionarse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Donald Trump, apareció ahorcado en su celda.