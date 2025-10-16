Cuándo se juega la final del Mundial Sub-20: horario y dónde ver por televisión gratis y en vivo

Después de tres semanas de competición, el Mundial Sub-20 de Chile aguarda el partido decisivo del torneo. La disputa de las semifinales durante la pasada madrugada española nos ha deparado una final entre Marruecos y Argentina. El ganador del encuentro sucederá a Uruguay, campeona en suelo argentino en la edición del 2023. La gran final enfrentará a la selección con más entorchados a sus espaldas, Argentina y sus seis victorias en el Mundial Sub-20, frente a una Marruecos que su mejor resultado hasta la fecha había sido un cuarto puesto en 2005.

Para alcanzar el último partido del torneo, la Albiceleste ha superado a sus tres rivales en los cruces sin encajar ni un solo gol. En octavos venció por un contundente 4-0 a Nigeria, mientras que en cuartos de final derrotó por 2-0 a la México de Gilberto Mora. La diferencia a favor del cuadro argentino se redujo aún más en semifinales ante Colombia. Los cafeteros, verdugos de España en cuartos, aguantaron el empate hasta la recta final. Silvetti, en el minuto 72 marcó el único tanto del encuentro, suficiente para clasificar a Argentina a la final.

Marruecos, por su parte, ha tenido un camino a la final más accidentado. La selección norteafricana, que clasificó a los cruces como primera del Grupo C por delante de México y España, superó en octavos de final a Corea del Sur por 2-1. En cuartos, se deshizo de Estados Unidos en la segunda parte y firmó un marcador final de 3-1. En semifinales, ante Francia, el desenlace fue inverosímil. El guardameta titular, Yannis Benchaouch, fue sustituido por lesión en el minuto 64. Con el partido empatado en los segundos finales de la prórroga, el seleccionador marroquí optó por dar entrada al tercer portero, Hakim Mesbahi. Una decisión que dio sus frutos, ya que el guardameta fue el artífice de la clasificación de Marruecos al final con su actuación en la tanda.

Horario de la final del Mundial Sub-20

El partido por el título entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo, de acuerdo con la franja horaria de Chile. La gran final del Mundial Sub-20 comenzará a las 01:00 horas del lunes 20 de octubre en la España peninsular. El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile es el escenario escogido para la disputa de este duelo. Una victoria argentina ampliaría su distancia en el palmarés con Brasil, ya que la Albiceleste ha ganado en seis ocasiones y supera por la mínima los cinco entorchados cariocas. Marruecos, en cambio, se convertiría en la segunda selección africana en conquistar el título; después de Ghana en 2009.

Dónde ver por televisión la final del Mundial Sub-20

La final en Santiago de Chile entre las dos selecciones que aún siguen en pie podrá verse por televisión y online en España. Teledeporte ofrecerá el partido entre Argentina y Marruecos en directo a las 01:00 horas del lunes 20 de octubre en la España peninsular. La plataforma RTVE Play también emitirá la final del Mundial Sub-20 de forma online.