España ya tiene horario para jugar la final de la Nations League femenina ante Alemania

La RFEF ha anunciado los horarios de la gran final de la Nations League femenina de España frente a Alemania después de haber eliminado a Suecia con contundencia. Al ser a doble partido, el partido de ida se celebrará el viernes 28 de noviembre en Kaiserlautern a las 20.30 horas, mientras que la vuelta será en el Metropolitano el martes 2 de diciembre a las 18.30 horas.

Será la primera vez que la vigente campeona del mundo juegue en el estadio rojiblanco con una capacidad de hasta 70.000 espectadores e intente así superar el récord de asistencia de 32.657 en la final de la edición pasada en el estadio de La Cartuja (Sevilla). Una cita que coincide con el partido de Liga entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se disputará en territorio culé a las 21.00 horas.

Al ser la segunda edición de la Nations League, la Roja tendrá la oportunidad de volver a levantar el título después de que en 2024 lo hiciesen ganando a Francia. Jugar en un estadio tan imponente supone un impulso para atraer focos al fútbol femenino. Al frente estará una Alemania que viene de eliminar a la subcampeona después de una victoria global de 3-2, mientras que España logró un 5-0 frente a las suecas. En caso de ganar el título, las de Sonia Bermúdez podrán concentrarse en la fase clasificatoria del Mundial 2027, que comenzará a finales de febrero donde les espera un coco como Inglaterra.