Suecia – España femenino en directo: resultado, cómo va, goles, estadísticas y narración online las semifinales de la UEFA Nations League en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Suecia - España de la UEFA Nations League
La selección española de fútbol femenino busca su billete para la final de la Liga de las Naciones
Este Suecia - España de la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League se juega en Gotemburgo
La selección española de fútbol femenino ha viajado a Gotemburgo para enfrentarse en el Gamla Ullevi a Suecia en el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. España ganó en la ida por 4-0 en Málaga, por lo que tiene que cumplir el trámite para jugar la gran final de la Liga de las Naciones, que será frente a Alemania o Francia. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en este apasionante y decisivo duelo Suecia – España.
Suecia – España, en directo
Así está la UEFA Nations League
Estos días se ha producido este parón de selecciones que está siendo apasionante, con las semifinales de la UEFA Nations League como encuentros más destacados. En la ida, Alemania consiguió imponerse por 1-0 a Francia, mientras que España goleó por 4-0 a Suecia y puso pie y medio en la gran final de la Liga de las Naciones. Eso sí, tanto las germanas como la selección española de fútbol femenino tienen que asegurar su pase a la ronda decisiva y ambos jugarán hoy, martes 28 de octubre. Las de Sonia Bermúdez serán las primeras en ponerse a prueba a las 19:00 horas, mientras que las alemanas visitan a las francesas y el choque arrancará a las 21:10 horas.
España busca la final
La selección española de fútbol femenino ganó 4-0 hace unos días en Málaga al combinado Sueco gracias a los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, por lo que sólo una hecatombe dejaría a las jugadoras españolas fuera de la final de la UEFA Nations League. La final de la Liga de las Naciones se jugará a doble partido y la ida se disputará el 28 de noviembre y la vuelta el 2 de diciembre, por lo que España espera poder estar ahí y pelear por revalidar el título, ya que hay que recordar que en 2024 consiguieron llevarse el trofeo.
Partidazo en Gotemburgo
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Suecia – España que corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. Este choque decisivo se disputará en el Gamla Ullevi de Gotemburgo y las pupilas de Sonia Bermúdez intentarán hacer bueno el contundente 4-0 que firmaron en la ida para poder acceder a la gran final de la Liga de las Naciones.
Min 67
Centro de Claudia Pina
Centro de Claudia Pina que se envenenó, pero se estrelló contra la red de la portería de Suecia.
Min 64
Doble cambio
Maria Méndez y Clara Serrajordi entran y se marchan Laia Aleixandri e Irene Paredes.
Min 63
Aleja el peligro España
Centro de Suecia que coge Jana Fernández y se la da a Cata Coll para que despeje con un zapatazo.
Min 58
Cuánto va el partido de España hoy
Nos acercamos a la hora de juego y la selección española de fútbol femenino empata 0-0 frente a Suecia. Media horita más y las de Sonia Bermúdez estarán en la final de la UEFA Nations League.
Min 53
Sin problemas para España
Contragolpe de Suecia, pero el centro de Jusu acaba en los guantes de Cata Coll.
Min 48
Fuera de juego
Tres minutos ha tardado Martín Prieto en disponer de una ocasión que acabó mandando fuera. Además, la acción fue invalidada por fuera de juego.
¡Comienza la segunda mitad!
Rueda de nuevo el balón en Gotemburgo. Sacó de centro España. Entraron Martín Prieto y Jana por Ona Batlle y Eva Navarro.
La segunda mitad
Veremos si España es capaz de romper la igualada en Suecia en el segundo tiempo después de unos primeros 45 minutos en los que no han tenido la soltura necesaria arriba.
A 45 minutos de la final
España gana 4-0 en el global de la eliminatoria, por lo que sólo una catástrofe alejaría a las de Sonia Bermúdez de la final de la UEFA Nations League.
¡Descanso!
No hay añadido en Gotemburgo y llegamos al descanso con el 0-0 en el marcador.
Min 45
Córner sin peligro
Tercer córner para la selección española. Claudia Pina lo sacó muy cerradito y la guardameta blocó el cuero.
Min 39
Cata Coll
Llegada de las suecas. Intentó finalizar la acción Schröder, pero su disparo fue muy flojito y centrado para la guardameta de España.
Min 36
Falta soltura arriba
La mejor ocasión para España llegó a balón parado, pero por juego están encontrando bastantes dificultades las jugadoras de Sonia Bermúdez.
Min 32
No pudo centrar Olga
Intentó poner un centro Olga Carmona, pero lo interceptó una defensora sueca.
Min 30
Media horita
Se cumplen los 30 primeros minutos y sigue el 0-0 en Gotemburgo. España, a una horita de estar en la final de la Liga de las Naciones. Probó fortuna desde fuera del área Jusu Bah, pero su chut se fue muy alto.
Min 24
Sin rematadora
Otro córner para Suecia y esta vez se pasea por todo el área y se pierde por línea de fondo.
Min 21
Saque de puerta
Falta lateral para las suecas. Fue muy pasado y sacará de portería Cata Coll.
Min 19
¡Casi marca Irene Paredes!
Falta peligrosa a favor de España. Mapi León colgó el balón al segundo palo, donde Irene Paredes remató libre de marca, pero su testarazo se marchó fuera.
Min 17
Cómo va el Suecia – España
Superamos el primer cuarto de hora de partido y el marcador señala el 0-0 entre Suecia y España en Gotemburgo.
Min 12
¡Mariona Caldentey!
Sacó en corto España un córner y el centro de Pina lo remató Mariona, pero se le marchó por encima del travesaño.
Min 10
Lo intento Laia Aleixandri
Saque de esquina para el combinado español. Lo sacó Claudia Pina y el remate de Laia Aleixandri fue bastante malo y sacará de portería Suecia.
Min 9
Sin ocasiones
Pasan los minutos y eso es bueno para España, ya que sigue con ese 4-0 en el global de la eliminatoria y está cada vez más cerca de la final de la UEFA Nations League.
Min 5
Corta el balón Suecia
Balón en largo para Eva Navarro, pero el pase atrás lo interceptó una zaguera sueca.
Min 3
Córner para Suecia
El primer córner del partido es para Suecia. El balón fue al punto de penalti y nadie remató, ni a portería ni para despejar el cuero.
¡Comienza el Suecia – España!
Rueda el balón ya en Gotemburgo. ¡Sacó de centro Suecia!
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que arranque este partidazo. Las jugadoras de Suecia y España saltan al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales.
Últimos enfrentamientos entre España y Suecia
El último duelo que han jugado estas dos selecciones fue hace unos días en Málaga cuando España se impuso por 4-0 a Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de las Naciones. Alexia Putellas y Claudia Pina, con un doblete ambas, fueron las goleadoras.
¿Qué está en juego en estas semifinales de la UEFA Nations League femenina?
La selección española de fútbol femenino tiene en su mano clasificarse para la final de la UEFA Nations League en este choque frente a Suecia. Si consigue avanzar de ronda, se enfrentará a las ganadoras del duelo entre Alemania y Francia.
¿Dónde se juega el partido entre Suecia y España?
La vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League entre Suecia y España se jugará en la ciudad de Gotemburgo, más concretamente en el Gamla Ullevi.
Alineación de Suecia
También conocemos ya el once del combinado nórdico con el que intentarán dar la sorpresa remontando el 4-0 adverso. Esta es la alineación oficial de Suecia contra España hoy: Falk; Holmberg, Bjorn, Junttila, Sandberg; Lundkvist, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Jusu Bah, Schröder.
¿Dónde ver online gratis el Suecia – España femenino en directo?
Este Suecia – España de la vuelta de semifinales de la UEFA Nations League se podrá ver en directo por televisión gratis a través de La1 de RTVE.
¿A qué hora juega España contra Suecia en la Nations League femenina?
Recordamos que este apasionante partidazo entre Suecia y España lo programó la UEFA en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¿Qué jugadoras forman parte de la alineación de España hoy?
Ya conocemos el once escogido por Sonia Bermúdez para tratar de lograr el pase a la final de la Liga de las Naciones. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Suecia: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Laia Aleixandri, Aitana, Alexia; Mariona, Eva Navarro, Claudia Pina.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita para que comience este partidazo entre Suecia y España de la Liga de las Naciones. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambas selecciones.
Min 68
Lo intentó Jana
Disparo de Jana desde su casa que se marcha fuera.