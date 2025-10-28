Suecia – España femenino en directo: resultado, cómo va, goles, estadísticas y narración online las semifinales de la UEFA Nations League en vivo hoy

La selección española de fútbol femenino ha viajado a Gotemburgo para enfrentarse en el Gamla Ullevi a Suecia en el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. España ganó en la ida por 4-0 en Málaga, por lo que tiene que cumplir el trámite para jugar la gran final de la Liga de las Naciones, que será frente a Alemania o Francia. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en este apasionante y decisivo duelo Suecia – España.

Suecia – España, en directo

Así está la UEFA Nations League

Estos días se ha producido este parón de selecciones que está siendo apasionante, con las semifinales de la UEFA Nations League como encuentros más destacados. En la ida, Alemania consiguió imponerse por 1-0 a Francia, mientras que España goleó por 4-0 a Suecia y puso pie y medio en la gran final de la Liga de las Naciones. Eso sí, tanto las germanas como la selección española de fútbol femenino tienen que asegurar su pase a la ronda decisiva y ambos jugarán hoy, martes 28 de octubre. Las de Sonia Bermúdez serán las primeras en ponerse a prueba a las 19:00 horas, mientras que las alemanas visitan a las francesas y el choque arrancará a las 21:10 horas.

España busca la final

La selección española de fútbol femenino ganó 4-0 hace unos días en Málaga al combinado Sueco gracias a los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, por lo que sólo una hecatombe dejaría a las jugadoras españolas fuera de la final de la UEFA Nations League. La final de la Liga de las Naciones se jugará a doble partido y la ida se disputará el 28 de noviembre y la vuelta el 2 de diciembre, por lo que España espera poder estar ahí y pelear por revalidar el título, ya que hay que recordar que en 2024 consiguieron llevarse el trofeo.

Partidazo en Gotemburgo

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Suecia – España que corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. Este choque decisivo se disputará en el Gamla Ullevi de Gotemburgo y las pupilas de Sonia Bermúdez intentarán hacer bueno el contundente 4-0 que firmaron en la ida para poder acceder a la gran final de la Liga de las Naciones.