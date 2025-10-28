Así queda el cuadro final de la Liga de Naciones femenina tras la victoria de España ante Suecia

España ya está en la final de la Liga de Naciones después de imponerse a Suecia en las semifinales. La Selección se llevó por goleada el partido de ida por 4-0 y en la vuelta celebrada en Gotemburgo no dio opción a la remontada, ganando por 0-1 con gol de Alexia. Ahora, en la final que se disputará también a doble partido, se medirá al ganador del Francia-Alemania.

De esta forma, las campeonas del mundo defenderán el título logrado en febrero de 2024, cuando se impusieron a Francia en La Cartuja por 2-0. Después de caer en la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis, España tendrá la oportunidad de reponerse, alzando su segunda Liga de Naciones en una final que se celebrará los días 28 de noviembre y 2 de diciembre.

La Selección jugará la ida de esa final fuera de casa el 28 de noviembre. En una sede aún por confirmar, las de Sonia Bermúdez, que no han podido comenzar mejor esta nueva etapa, viajarán a Francia o Alemania para el primer asalto de la final de la Liga de Naciones femenina. Apenas cuatro días después será en España donde se celebre la vuelta y se termine de decidir el título.

En caso de ganarlo, sería la segunda Liga de Naciones consecutiva que se lleva España, acaparando el pleno de títulos en una competición que celebra su segunda edición. Además, junto con el Mundial de 2023 sería el tercer título en la historia de la selección española femenina, a la que sólo le falta la Eurocopa, que se pudo conseguir en julio, para hacerse con todos los títulos posibles.

España ya espera en la final de la Liga de Naciones

Alemania se llevó el primero de los dos partidos de la otra semifinal contra Francia. Las galas partían con un ligero favoritismo, pero la siempre correosa selección germana, que ya eliminó a las galas en cuartos de la Eurocopa, se llevó el duelo celebrado en Dusseldorf, gracias a un solitario tanto de Buhl. La futbolista del Bayern de Múnich fue la encargada de darle la ventaja en la ida a las suyas, obligando a las francesas a remontar en la vuelta.

Este martes, a las 21:10, la Selección tendrá que estar pendiente de lo que suceda en Caen. Allí se enfrentan Francia y Alemania por una plaza en la final de la Liga de Naciones. En caso de que las francesas consigan darle la vuelta a la eliminatoria, volverían a citarse en la final de esta competición con las campeonas del mundo, como ya sucedió en 2024. En caso contrario, se repetirían las semifinales de la Eurocopa del pasado verano, en la que España ganó en la prórroga gracias a un gol de Aitana.

Lo único seguro, es que, independientemente de quién se clasifique de las dos, disputará la ida de esta final de la Liga de Naciones en casa, el próximo 28 de noviembre. El día 2 de diciembre, España será local en la vuelta, para la que todavía no conocemos sede.