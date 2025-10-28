Suecia – España femenino, en directo: alineaciones, estadísticas, a qué hora juega y dónde ver online gratis las semifinales de la UEFA Nations League en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Suecia - España de la UEFA Nations League
La selección española de fútbol femenino busca su billete para la final de la Liga de las Naciones
Este Suecia - España de la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League se juega en Gotemburgo
La selección española de fútbol femenino ha viajado a Gotemburgo para enfrentarse en el Gamla Ullevi a Suecia en el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. España ganó en la ida por 4-0 en Málaga, por lo que tiene que cumplir el trámite para jugar la gran final de la Liga de las Naciones, que será frente a Alemania o Francia. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en este apasionante y decisivo duelo Suecia – España.
Suecia – España, en directo
Así está la UEFA Nations League
Estos días se ha producido este parón de selecciones que está siendo apasionante, con las semifinales de la UEFA Nations League como encuentros más destacados. En la ida, Alemania consiguió imponerse por 1-0 a Francia, mientras que España goleó por 4-0 a Suecia y puso pie y medio en la gran final de la Liga de las Naciones. Eso sí, tanto las germanas como la selección española de fútbol femenino tienen que asegurar su pase a la ronda decisiva y ambos jugarán hoy, martes 28 de octubre. Las de Sonia Bermúdez serán las primeras en ponerse a prueba a las 19:00 horas, mientras que las alemanas visitan a las francesas y el choque arrancará a las 21:10 horas.
España busca la final
La selección española de fútbol femenino ganó 4-0 hace unos días en Málaga al combinado Sueco gracias a los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, por lo que sólo una hecatombe dejaría a las jugadoras españolas fuera de la final de la UEFA Nations League. La final de la Liga de las Naciones se jugará a doble partido y la ida se disputará el 28 de noviembre y la vuelta el 2 de diciembre, por lo que España espera poder estar ahí y pelear por revalidar el título, ya que hay que recordar que en 2024 consiguieron llevarse el trofeo.
Partidazo en Gotemburgo
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Suecia – España que corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. Este choque decisivo se disputará en el Gamla Ullevi de Gotemburgo y las pupilas de Sonia Bermúdez intentarán hacer bueno el contundente 4-0 que firmaron en la ida para poder acceder a la gran final de la Liga de las Naciones.
¿Dónde se juega el partido entre Suecia y España?
La vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League entre Suecia y España se jugará en la ciudad de Gotemburgo, más concretamente en el Gamla Ullevi.
Alineación de Suecia
También conocemos ya el once del combinado nórdico con el que intentarán dar la sorpresa remontando el 4-0 adverso. Esta es la alineación oficial de Suecia contra España hoy: Falk; Holmberg, Bjorn, Junttila, Sandberg; Lundkvist, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Jusu Bah, Schröder.
¿Dónde ver online gratis el Suecia – España femenino en directo?
Este Suecia – España de la vuelta de semifinales de la UEFA Nations League se podrá ver en directo por televisión gratis a través de La1 de RTVE.
¿A qué hora juega España contra Suecia en la Nations League femenina?
Recordamos que este apasionante partidazo entre Suecia y España lo programó la UEFA en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¿Qué jugadoras forman parte de la alineación de España hoy?
Ya conocemos el once escogido por Sonia Bermúdez para tratar de lograr el pase a la final de la Liga de las Naciones. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Suecia: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Laia Aleixandri, Aitana, Alexia; Mariona, Eva Navarro, Claudia Pina.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita para que comience este partidazo entre Suecia y España de la Liga de las Naciones. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambas selecciones.
¿Qué está en juego en estas semifinales de la UEFA Nations League femenina?
La selección española de fútbol femenino tiene en su mano clasificarse para la final de la UEFA Nations League en este choque frente a Suecia. Si consigue avanzar de ronda, se enfrentará a las ganadoras del duelo entre Alemania y Francia.