Es el timo de moda en España y casi nadie se da cuenta: el pescado que te intentan colar como bacalao y no lo es
Toma nota del pescado que parece bacalao pero no lo es
Un pescadero gallego, explica como distinguir un percebe de Galicia de uno de Marruecos
Adiós a las placas solares: la alternativa barata y fácil de instalar que puede cambiarlo todo
La regla de oro de Epicteto para acabar 2025 sin ansiedad ni arrepentimientos: necesitas un cuaderno
El pescado que intentan colar como bacalao y no lo es quizás nos sorprenderá más de lo que nos imaginaríamos. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Son días de descubrir lo mejor de un alimento que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que acabarán marcando una diferencia importante. Este timo de moda está llegando a España y hasta ahora casi nadie se da cuenta.
Somos expertos en comer bien, pero pese a todas estas comidas que no dudamos en prepararnos, hay algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que queremos empezar a pensar en determinados cambios. El pescado es uno de los alimentos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo el que nos va a marcar muy de cerca.
Casi nadie se da cuenta del timo de moda en España
En estos días en los que cada alimento cuenta, deberemos estar preparados para afrontar determinados cambios que pueden acabar convirtiéndose en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañara en estos días en los que todo puede ser esencial.
Este timo tiene que ver con la comida y no es casualidad, sino que estamos ante un cambio que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que realmente puede acabar siendo posible.
Será el momento de saber en qué consiste este timo que tiene que ver con un pescado que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle acaba contando de una manera que quizás nos costará creer.
Nos pueden timar en algo tan simple como un buen pescado, el bacalao que compramos, puede no ser bacalao, sino que estaremos comprando un pescado que se le parece mucho, pero no acabará siendo lo mismo. Este timo es uno de los más recurrentes que existen y no es casualidad.
Este es el pescado que te venden como si fuera bacalao
Los expertos de Flor de Galicia nos explican los distintos tipos de bacalao que existen y la manera en la que podremos diferenciarlo:
- Bacalao fresco. Lo puedes encontrar en temporada entre enero y mayo. Para ello es imprescindible revisar que su cuerpo sea brillante y el tacto, resbaladizo. Las agallas o branquias deben ser rojas y brillantes y sus ojos, transparentes, con la pupila bien negra y clara.
- Una forma magnífica de prepararlo es colocarlo en una bandeja de horno limpio y acompañarlo de unas patatas, cebolla y algunos dientes de ajo, todo regado con un rico albariño.
- Bacalao salado. Es una de las formas más habituales de encontrarlo. Para ello, el producto pasa por un proceso de salazón en el que se cortan las piezas del pescado y se cubren totalmente de sal. La sal penetra dentro del pescado absorbiendo su humedad y desecándolo, lo que impide que se desarrollen bacterias. En salazón puede aguantar varios meses, siempre que se mantenga en un lugar fresco y seco. De esta forma se puede consumir todo el año, por piezas o desmigado. Lo único que hay que hacer es desalarlo.
- Bacalao congelado.El bacalao congelado ahorra tiempo, puesto que ya está listo para cocinar y en distintos formatos: filetes, ventresca, colas, lomos, etc. Las avanzadas técnicas de congelación hacen que el bacalao se conserve en perfectas condiciones hasta su consumo y se puede usar en un sin fin de recetas.
- Bacalao ahumado. En este formato el bacalao viene loncheado y envasado con aceite para facilitar su conservación. De esta manera es ideal para servirlo en tostadas, ensaladas o carpaccios.
- Bacalao en conserva. También podemos encontrarlo en conserva, normalmente en aceite y perejil o en preparaciones, por ejemplo, con pimientos. Listo para disfrutar en cualquier momento en una ensalada con tomates o en pinchos. Y no hay que olvidar las huevas de bacalao, considerado por muchos como un manjar.
El ling es un pescado que se parece mucho al bacalao, pero no lo es, su sabor y textura nada tiene que ver, aunque es también un pescado blanco. Para no equivocarte, busca una pescadería de confianza y consulta cualquier duda con estos expertos que saben muy bien, el tipo de pescado que necesitamos y la forma de cocinarlos.