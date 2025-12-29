Un pescadero gallego, explica como distinguir un percebe de Galicia de uno de Marruecos

En los últimos días, un video compartido en la cuenta de Instagram de la pescadería gallega Marc del Norte (@marcdelnorte) ha despertado mucho interés y también debate entre amantes del marisco y consumidores habituales de percebe. El protagonista del reel es un pescadero con amplia experiencia en la selección de mariscos frescos que, analizando otro vídeo, muestra un percebe y afirma con sencillez cómo identificar si el ejemplar procede del litoral gallego o de Marruecos.

En estas fechas en la que seguro muchos pondrán percebes y marisco en su mesa de Nochevieja o para la comida de Año Nuevo, es importante saber de dónde viene todo lo que compramos en la pescadería. En el caso del percebe, este pescadero gallego nos explica de forma fácil que si vemos que la base del percebe es de una base «arenesca» entonces lo más probable es que haya sido capturado en aguas marroquíes. De este modo la diferencia de sustrato, según expone en el video, sería el indicio más claro para distinguir entre un producto autóctono gallego y otro foráneo. Es decir, que el pescadero conecta el tipo de roca donde crece normalmente el percebe con su lugar de origen, una distinción que, asegura, cualquier consumidor puede aprender a reconocer.

Así puedes distinguir un percebe de Galicia de uno de Marruecos

La explicación ha resultado reveladora para muchos seguidores de la cuenta, en particular para quienes no están familiarizados con las particularidades del percebe más allá de su sabor o su precio en el mercado. El percebe gallego es uno de los mariscos más valorados de nuestra gastronomía, con un prestigio que se ha construido no sólo por su textura y calidad, sino también por las condiciones extremas en las que se captura en la costa atlántica. Precisamente por ese prestigio, diferenciarlo correctamente de ejemplares de otras procedencias se convierte en una cuestión relevante para compradores que pagan un alto precio por producto fresco y de calidad.

Y para ello, no sólo @marcdelnorte explica cómo son los percebes que vienen de Marruecos. En su reel, después de mencionar la presencia de tierra arenesca en la base del percebe marroquí, el pescadero remarca que en Galicia el percebe crece adherido a rocas de granito u otras formaciones que no contienen arenisca. Esta diferencia en el sustrato no solo afecta la apariencia del percebe, sino que está directamente relacionada con el ecosistema en el que vive, lo que a su vez puede influir en su sabor y consistencia.

La observación del sustrato areniscoso como indicador de procedencia puede parecer a simple vista un detalle menor, pero quienes trabajan con mariscos saben perfectamente que estas pequeñas claves naturales tienen un gran peso cuando se trata de evaluar calidad y autenticidad. En Galicia, las rocas graníticas de las que habla el pescadero son omnipresentes en los acantilados donde, con frecuencia, se practica la pesca de percebes en condiciones extremas. El percebe gallego se adhiere con fuerza a estas rocas expuestas al oleaje atlántico, y su extracción es una actividad que requiere no solo técnica sino también el que se tenga un profundo conocimiento del litoral.

En cambio, en zonas como determinadas costas de Marruecos, las formaciones de arenisca son más comunes. En ese tipo de entorno los percebes nacen y crecen sobre esos sustratos areniscosos que son además más terrosos y que se reflejan en la base de los ejemplares al ser traídos al mercado. Esta distinción geológica, más que una simple anécdota, se convierte en una herramienta de identificación que podemos usar cualquiera de nosotros, cuando estos días vayamos a la pescadería y pidamos percebe para despedir el año. De hecho, para quienes no están familiarizados con los suelos y las rocas, este simple detalle marca la diferencia entre saber que compramos percebe gallego o no.

La importancia de conocer le origen de los productos del mar

Más allá de la explicación geológica, el video ha suscitado comentarios sobre la importancia de conocer el origen de los productos del mar, especialmente cuando se trata de especies que alcanzan precios elevados en el mercado. El percebe gallego es considerado un producto de alta gama, muy demandado y con un valor económico significativo. Por eso, saber distinguirlo de ejemplares importados o de otras procedencias se convierte en algo más que una simple curiosidad: es una manera de proteger al consumidor frente a posibles equívocos o prácticas comerciales poco transparentes.

Al final, el mensaje que ha calado entre los seguidores no es únicamente técnico. Es la invitación a fijarse, a preguntar, a aprender de quienes conocen el producto desde la experiencia diaria. Con una explicación sencilla, como la de identificar el tipo de tierra adherida al percebe, se abre una puerta para que más consumidores valoren no sólo el marisco en sí, sino todo el esfuerzo que hay detrás por conseguirlo.