Los arquitectos instan a que hagamos el truco del papel de aluminio: adiós a las humedades en un día
Las humedades se pueden despedir en un solo día, es el truco del papel de aluminio que los arquitectos invitan a realizar. Podremos despedirnos por completo de un elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Nada mejor para conseguir una casa en conjunto más adecuada que hacerlo sin humedades. No sólo es un elemento perjudicial para el día a día, también lo puede ser para una serie de detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una forma muy diferente.
Es hora de conectar perfectamente con uno de los trucos que nos servirán para ganar en salud y en buenas sensaciones. En esencia lo que queremos conseguir es que nuestra casa se encuentre en perfectas condiciones, de tal manera que tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Este truco puede acabar siendo la antesala de algo más. Los arquitectos no dudan en darnos un truco que puede ser uno de los que nos ayudará a obtener mejores vibraciones en casa.
Las humedades van a desaparecer en un solo día
En un solo día las humedades van a desaparecer y lo harán de tal forma que tocará empezar a pensar en algunos cambios que serán claves. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.
Nuestra casa es un templo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días.
Las humedades pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de algunos pequeños detalles que, sin duda alguna nunca hubiéramos imaginado. Para poder combatirlas, hay que saber localizarlas y para hacerlo, nada mejor que conocer el lugar en el que pueden estar.
Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en una forma más de utilizar el papel de cocina. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.
Nos instan los arquitectos a aplicar este truco con papel de aluminio
El papel de aluminio se ha convertido en el elemento que puede hacernos sentir este truco que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un elemento que puede acabar siendo esencial.
Máximo Caballero es el arquitecto que se ha convertido en viral al explicar este truco sobre las humedades: «Coloca un trozo de papel de aluminio pegado a la pared con celo y déjalo actuar durante 48 horas». Si vemos que aparece condensación, gotas de agua, será motivo para tomar medidas, estaremos ante un sitio con humedades.
Este truco nos invita a ponernos en manos de buenos profesionales para intentar acabar con estos elementos que pueden ser especialmente perjudiciales. Los expertos de Bauhaus nos dan una serie de consejos para evitar las humedades en casa, algo imprescindible para conseguir lo que deseamos:
- Ventila tu casa correctamente. Hazlo a diario durante 15 o 20 minutos favoreciendo la ventilación cruzada. De esta forma, conseguirás reducir la acumulación de humedad en el aire y será más difícil que aparezca y prolifere el moho.
- Usa un deshumidificador en zonas propensas a la aparición de humedades. Estos dispositivos reducen la cantidad de humedad presente en el aire, lo que nos ayuda a conseguir un efecto similar al de la ventilación, pero de forma mucho más eficiente.
- Instala extractores en aquellos espacios difíciles de ventilar (por ejemplo, un baño, un sótano, un garaje, etc.). De esta forma, se elimina la humedad acumulada en el aire.
- No cubras la humedad ni la zona proclive a su aparición, ya que esto dificultará su aireación y que el agua se evapore.
- Utiliza productos inhibidores del moho. Se aplican sobre la pared saneada antes de pintar y actúan inhibiendo el crecimiento del moho incluso en condiciones favorables para su desarrollo.
- Usa pintura anticondensación, ya que evita que el agua se acumule en las superficies en las que se aplica.
- Aplica silicona antimoho para sellar multitud de zonas y equipamientos del hogar, de forma que evitamos que las superficies se conviertan en un posible refugio en el que pueda crecer el moho.
- Impermeabiliza correctamente el tejado y aplica productos hidrófugos en la fachada para evitar la filtración de agua. Es conveniente revisar cada dos o tres años el estado del tejado para estar seguros de que no se ha deteriorado y pueda favorecer la presencia de humedades. También es importante limpiar los canalones con frecuencia.
- Renueva la instalación de agua cada cierto tiempo (10-20 años) para asegurar un buen estado de las tuberías y evitar roturas.