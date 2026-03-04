Un español, descuartizado por su casero en los suburbios de París

La Policía francesa ha hallado el cuerpo de un ciudadano español descuartizado en una vivienda de Saint-Denis, en los suburbios de París, y ha detenido a su casero. La víctima es un hombre de 33 años originario de Tolosa (San Sebastián), el homicida ha confesado a la Policía que lo mató por accidente durante una pelea.

Los agentes franceses fueron alertados por la tía de la víctima que intentaba contactar con su sobrino desde hacía varios días. El martes, de madrugada, los servicios de emergencias y los policías fueron a buscar al ciudadano español a la vivienda que alquilaba en la periferia y se encontraron una escena de extrema violencia.

Los policías encontraron el salón de la casa cubierto con una lona manchada de sangre en la que se advertían de forma inequívoca restos humanos fruto del descuartizamiento de un cadáver.

Un torso en una caja, la cabeza en el baño

El registro del apartamento dio con más restos de la víctima, así la Policía encontró un torso humano en una caja de plástico y, más tarde, una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima.

Aún más terrible, fuentes policiales informaron al diario Le Parisien que hallaron carne no identificada en una cacerola. Entre las pruebas recogidas en el lugar del crimen, hallaron un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar manchadas de sangre.

El casero confiesa el crimen

El propietario del apartamento fue arrestado de inmediato y confesó durante su detención que había matado al joven español y descuartizado su cuerpo en el apartamento «tras una disputa el 27 de febrero», el viernes anterior.

Según sus declaraciones, se produjo una pelea con herramientas durante la cual el propietario presuntamente dejó inconsciente al inquilino. «Sin saber qué hacer, el propietario desmembró el cuerpo para transportarlo», confesó a los agentes.

La fiscalía de Bobigny confirmó a Le Parisien la apertura de una investigación por «asesinato y profanación de cadáver» que queda en manos de la policía judicial del departamento de Seine-Saint-Denis.