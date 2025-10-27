Suecia – España: cuándo es y canal de televisión donde ver el partido de Nations League de la selección femenina

España se enfrenta a Suecia en la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League en Gotemburgo y lo hacen con una gran ventaja, ya que en la ida consiguieron ganar por 4-0. En el caso de certificar su pase a la final de la Liga de las Naciones, las pupilas de Sonia Bermúdez tendrán que verse las caras contra Alemania o Francia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión donde ver este apasionante encuentro de la selección española de fútbol femenino. No olvides consultar todos los detalles sobre la alineación de España contra Suecia en este increíble encuentro de la UEFA.

Cuándo se juega el partido de la UEFA Nations League Suecia – España

La selección española de fútbol femenino viaja a Gotemburgo para enfrentarse a Suecia en el partido que corresponde al partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. Las pupilas de Sonia Bermúdez se impusieron en la ida hace unos días por 4-0 a las nórdicas con los goles de Alexia Putellas y Claudia Pina, firmando cada una de ellas un doblete. Este resultado acerca a España a la gran final de la Liga de las Naciones, que se a ida y vuelta el próximo viernes 28 de noviembre y el martes 2 de diciembre ante el ganador del Alemania – Francia.

Horario del Sueca – España de la Liga de las Naciones

La UEFA ha programado este apasionante Suecia – España correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League para este martes 28 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque decisivo en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa para que el choque de la Liga de las Naciones que jugará España arranque con total puntualidad en el Gamla Ullevi de Gotemburgo.

Dónde ver el Suecia vs España en televisión y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir los diferentes partidos que juegue la selección española de fútbol femenino en la UEFA Nations League. Este Suecia – España que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones se podrá ver en directo por televisión a través del canal de La1. Esto significa que este choque en el que las de Sonia Bermúdez se la juegan puede verse en abierto y gratis gracias al ente público.

Además, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino y seguidores de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Suecia – España de la vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones mediante la aplicación de RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también permitirá a los usuarios que accedan a su página web para seguir este choque de la UEFA Nations League mediante un ordenador de forma cómoda y fácil.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este apasionante encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Suecia – España de la UEFA Nations League y una vez acabe el encuentro en Gotemburgo publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en tierras suecas.

Dónde escuchar por radio en directo el Suecia – España

Todos los hinchas que no puedan ver el partido de la selección española de fútbol femenino de la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League en directo por televisión o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Gamla Ullevi de Gotemburgo para contar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en este Suecia – España de la Liga de las Naciones.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Suecia – España

El Gamla Ullevi, situado en la ciudad de Gotemburgo, será el escenario donde se disputará este Suecia – España que corresponde a la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. Este campo fue inaugurado en 2009 y se construyó para reemplazar al anterior que estaba en la misma ubicación y que llevaba el mismo nombre. Allí juegan varios equipos de dicha localidad y la selección española de fútbol femenino espera poder llevarse el triunfo para plantarse en la final de la Liga de las Naciones. Además, hay que destacar que tiene capacidad para casi 19.000 personas.

La UEFA ha designado a la árbitra croata Ivana Martincic para impartir justicia en este Suecia – España de la vuelta de las semifinales de la UEFA Nations League. La alemana Katrin Rafalski estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que analizar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañera y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Gamla Ullevi de Gotemburgo.