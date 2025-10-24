España no ha podido comenzar esta nueva etapa mejor. La Selección ha goleado a Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones en un encuentro en el que sólo hicieron falta 35 minutos para sentenciarlo. Quién diría que las suecas ocupan el número tres del ranking FIFA tras ver cómo las anulaban las españolas. Pasaron por encima y lo hicieron, una vez más, con Alexia Putellas como estrella. La 11 sigue reinando, independientemente de quién ocupe el banquillo de la Selección.

La nueva etapa de Sonia Bermúdez comenzaba en La Rosaleda y lo hacía empezando «de cero» con casi todo. Puesto que lo que no se borraba era la esencia de este equipo. El estilo es innegociable en una España que se volcó en ataque en los primeros minutos y que encontró el gol por medio de Alexia, en un lanzamiento de falta que se visualizó dentro antes incluso de que golpeara.

La insistencia en Salma de nueve

La gran sorpresa de la seleccionadora fue que Salma Paralluelo era su apuesta como referencia en ataque. Volvía a ser la nueve del equipo, posición en la que ha quedado más que demostrado que no puede exprimir su mejor versión. Pues erre que erre. El plan duró sólo 27 minutos, puesto que la del Barcelona se lesionó, pero en ese tiempo volvió a demostrar que no es su posición más idónea.

Pina suma y sigue

En el lugar de Salma, cuando se retiró lesionada, entró Claudia Pina. Ese idilio con el gol que mantuvo con España hasta el tramo final de la Eurocopa, volvió a aparecer. Apenas llevaba cinco minutos sobre el césped cuando marcó el segundo de la tarde en La Rosaleda. Intentó engrosar su cuenta particular y estuvo a punto de lograrlo antes del descanso, con un balón al larguero que acabó dentro por medio de Alexia. Ya en el descuento de la segunda parte, hacía un golazo que redondeaba su partido, del que fue la mejor.

Regresos de Mapi León y Jenni Hermoso

La convocatoria ha estado marcada por el regreso de dos históricas: Mapi León y Jenni Hermoso. Su vuelta ha sido de contrastes. Mapi regresaba tres años después para volver a liderar en defensa junto a Irene Paredes. En el caso de Jenni Hermoso, su rol es otro muy distinto. Viene a aportar desde el banquillo y, como ha quedado claro ante Suecia, entrar en el tramo final. Jugó cinco minutos la de Carabanchel.

Cata Coll, de espectadora

Cata Coll fue espectadora en un partido en el que sólo tuvo que intervenir una vez. Superado ya el 80′, la portera metió una mano arriba para desviar a córner en un intento de gol olímpico de Suecia. La defensa de España sí que parece haber notado el cambio. Mucho más sólidas atrás, sin correr tanto riesgo y sin conceder apenas.

Las notas de España contra Suecia