España recupera la sonrisa con una goleada a Suecia

España vuelve a sonreír. La Selección se recompuso de la dramática derrota en la final de la Eurocopa con una goleada ante una Suecia a la que anuló por completo. Sacando su mejor versión, en el estreno de Bermúdez en el banquillo, las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones dejaron sentenciada su presencia en la final de esta competición, a la espera del trámite del martes. Un partido de vuelta que, si no tenía sentido antes, ahora, tras este 4-0, menos.

El dominio de la Selección fue claro desde el comienzo y no tardaron en reflejarlo en el marcador. Una obra de arte de Alexia Putellas, quién sino, inauguró la semifinal. De falta directa, en la frontal y escoradita a la derecha. Perfecta para que la clavara en la escuadra con su zurda. Claudia Pina y ella misma resolverían antes del descanso. En la segunda, aparecería Pina de nuevo para completar la goleada en el descuento.

Había expectación por ver cómo planteaba el partido Sonia Bermúdez. No había dado ninguna pista sobre lo que iba a hacer, amparándose en que Suecia les vigilaba de cerca. Sin Esther, lesionada, el abanico de posibilidades en el ataque eran casi infinitas. Y optó por la más sorprendente: Salma de nueve. Una decisión que enterró a su predecesora en el cargo. Vicky aparecía en el extremo derecho, mientras que Mapi León era titular en su vuelta tres años después.

El plan duró poco, puesto que a los 27 minutos, Salma se tuvo que retirar lesionada, después de que la hicieran un penalti claro que no fue pitado por un fuera de juego que lo era aún más. No se levantó el banderín y la futbolista terminó la acción lesionada. Uno de los males que ha traído el VAR al fútbol. Entró en su lugar Claudia Pina.

Para entonces, España ya iba por delante en el marcador. Alexia Putellas, en el minuto 11, ponía en la escuadra una falta directa. Con un golpeo exquisito, la doble ganadora del Balón de Oro ponía a la Selección por delante en el marcador en una abarrotada Rosaleda, que estaba casi llena.

España sentencia a Suecia

Nada más ingresar en el terreno de juego, Claudia Pina ponía el segundo. Balón en el área que ajusta al palo largo y al que no pudo llegar Falk. España era un rodillo y apenas tres minutos después hacía el tercero. La ponía al segundo palo Vicky para que apareciese al espacio Pina, que remató al larguero. El rechace lo aprovechaba de nuevo Alexia para dejar el encuentro visto para sentencia.

Y, es que, en la segunda mitad, la Selección apenas dispuso de oportunidades. Se dedicaron a jugar con el marcador y controlar el encuentro amasando balón, ante una Suecia que tuvo algún acercamiento tímido pero sin llegar a poner en serios aprietos a Cata Coll. Acabaron desquiciadas las nórdicas, que cada vez que podían dejaban un recado a las campeonas del mundo. Pina redondeaba el partido en una de las últimas jugadas del partido, con un nuevo golazo que mete prácticamente a España en la final de la Liga de Naciones.