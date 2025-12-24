Pilar Alegría pierde fuerza en Aragón con la espantada de socialistas que rechazan ir en sus listas

Pilar Alegría, la apuesta de Pedro Sánchez para sacar al PP de Aragón, muestra los primeros síntomas de debilidad en la comunidad autónoma: varios miembros del PSOE regional han protagonizado una espantada al rechazar formar parte de las listas de la ya ex ministra de Educación, de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

A los malos resultados previstos para las elecciones aragonesas se suma la afrenta a la que se ha visto sometida el sector más afín a Javier Lambán, al que Pilar Alegría ha desplazado para incluir a otros que abanderan más la causa sanchista. Los socialistas vaticinan resultados similares al descalabro sufrido en Extremadura, y auguran que el PSOE no superará los 10 escaños en Zaragoza.

La estrategia de Alegría en Aragón pasa por ir a las urnas con un equipo con peso orgánico, dadas las catastróficas expectativas que, de cumplirse, marcarían el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad. Con ese equipo, si obtuvieran los escaños previstos, sería más fácil encarar una recomposición.

El único nombre relacionado con el sector lambanista al que Alegría ha hecho hueco en sus listas es el de Darío Villagrasa, socialista al que se enfrentó en las primarias del partido y que ha incluido en el puesto número dos. Así, Villagrasa, alcalde del municipio de Bujaraloz, ha sido recompensado, dado que había sido relegado de la portavocía adjunta con la vuelta de la ex ministra de Educación a la comunidad.

Mientras que algunos de los socialistas de la espantada han optado por guardar silencio, otros sí que han cargado contra las decisiones de Pilar Alegría y su menosprecio. Es el caso de Leticia Soria, portavoz adjunta en las Cortes regionales y también portavoz en Tarazona, que tacha la oferta de aparecer en el puesto 13 de «humillante».

La desbandada en Aragón coincide con los primeros desmarques escenificados entre los apoyos de Pedro Sánchez. Este mismo martes, uno de gran relevancia, Salvador Illa, marcó distancias con el presidente del Gobierno, asediado por los incontables escándalos de corrupción y de acoso sexual. Illa, que formó parte del Ejecutivo de Sánchez hasta que se puso al frente del PSC, apuntó que éste y el PSOE no son la misma formación. «Somos partidos diferentes, no nos afecta la corrupción», aseguró.

También en Extremadura la crisis es más evidente que nunca, tras el descalabro electoral. Curiosamente, la aparición de Pedro Sánchez en la campaña del procesado Miguel Ángel Gallardo no arrojó los resultados esperados. En las ciudades en las que Gallardo contó con la presencia de Sánchez, se registraron los peores resultados de los comicios, reflejo de la hecatombe del PSOE, con su peor resultado histórico de la democracia en una comunidad tradicionalmente socialista.

Con todo ello, ex dirigentes y ex ministros identificados como históricos del PSOE han puesto en marcha el proyecto Lambán, con el que intentarán activar un debate contra «las políticas populistas» que abandera Sánchez. Los representantes socialistas que coincidieron con Felipe González y Alfonso Guerra quieren evitar que el presidente del Gobierno lleve al partido «al borde de la desaparición». Mientras, el ex ministro Jordi Sevilla prepara una alternativa a Sánchez.