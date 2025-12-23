Jordi Sevilla, ex ministro socialista de Administraciones Públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prepara un manifiesto para ofrecer una alternativa al actual líder del PSOE, Pedro Sánchez. El también ex presidente de Red Eléctrica entre 2018 y 2020 ha lamentado que su formación «se ha podemizado». El documento con el que ofrecerá una opción de futuro distinta a la de Sánchez se presentará en enero, tras las vacaciones de Navidad.

«El objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata», ha expresado este martes el destacado político socialista. Sevilla lamenta que su formación se ha vuelto más «populista» que socialdemócrata.

En opinión del economista de formación, detrás de esta decisión sólo está la voluntad de recuperar la «tradición» del partido que, recuerda, ha dado buenos resultados en el pasado. Además, niega que pretenda «montar otro partido» ni pasarse al PP. «Siempre habrá algún tonto o tonta que diga eso, pero no es eso», manifiesta en una entrevista en Europa Press.

La «alternativa socialdemócrata» que propone Sevilla responde a que, en su opinión, el PSOE ha virado a la izquierda y se ha podemizado desde que Sánchez se dio el «abrazo» con Pablo Iglesias, quien fuera líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno. A ojos del ex ministro, desde que pactaron el Ejecutivo de coalición, el PSOE dejó de aplicar políticas socialdemócratas.

«Éste no es el Sánchez con el que trabajé», se duele el que fue puesto al frente de Red Eléctrica por el propio presidente. Entre las medidas que han desconcertado a Sevilla está la aprobación de la «amnistía» que Sánchez «hizo por su cuenta de la noche a la mañana» tras rechazarlo públicamente, recuerda. También le afea los pactos con Bildu, una formación con la que dice no tener «nada que ver».

Apoyos experimentados y jóvenes

Para lograrlo, el ex titular de Administraciones Públicas asegura que ya ha empezado a conversar con otros históricos socialistas para que se sumen a su movimiento alternativo al actual presidente del Gobierno. «Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE», expresa.

Además de esos representantes de peso, Sevilla también ha detallado que pretende añadir a su proyecto otras «voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España». Y el ex dirigente socialista informa de que ha hablado ya con «mucha gente» y que ha notado «receptividad» en ellos.

En todo caso, el ex ministro admite que inicia este camino con «prevención», ya que también ha palpado un sentimiento de que quizá aún no sea el momento para presentar esta alternativa, pero admite que existe entre la militancia de base mucha «resignación» a la vez que hay gente «tirando la toalla» tras haber perdido la ilusión con este modelo de PSOE.

Sevilla reconoce que «estas cosas necesitan su tiempo», pero aún así pretende presentar este documento con la intención de recuperar la ilusión de sus compañeros. El ex presidente de Red Eléctrica dice que presenta esta medida «en positivo» y que, en todo caso, este documento conseguirá que se «eche a rodar una bola de nieve» y, aunque no surja efecto inmediato, sí pueda crecer «conforme pase el tiempo». La idea del que fuera titular de Administraciones Públicas es que el plan llegue «como mínimo hasta el Congreso» del partido.