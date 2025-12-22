El Plural y Público figuran como clientes de la agencia las hijas de Zapatero vinculada al caso Plus Ultra

Las hijas del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, gestionan desde 2019 la agencia de publicidad y relaciones públicas Whatefav S.L., que ha mantenido entre sus clientes a dos cabeceras próximas al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez: El Plural y Público. Ambos medios digitales figuran en la cartera de una empresa que también prestó servicios a Análisis Relevante S.L., la firma señalada como pieza clave en la trama de Plus Ultra.

En septiembre de 2019, El Plural anunciaba su colaboración con Whatefav S.L., convirtiéndose así en «el primer digital nativo en ofrecer información y entretenimiento» sobre deportes electrónicos. En aquel momento, la directora de esta cabecera era Angélica Rubio, quien fuera asistente personal y de prensa de Rodríguez Zapatero en Moncloa.

La agencia define en su web como parte de su misión «ayudar a consolidar marcas en el sector de los eSports». Entre su lista de socios comerciales figuraban gigantes como Huawei o Neox Games, y otras cabeceras nacionales, compartiendo espacio con Análisis Relevante S.L.

La relación resulta especialmente llamativa en el caso de Público, el diario que vio la luz en 2007 bajo la dirección de Ignacio Escolar y apadrinado por el Gobierno de Zapatero. Hace apenas unos días, este medio defendía con uñas y dientes al ex presidente tras las acusaciones relacionadas con el caso Koldo y Plus Ultra, publicando que «la derecha intensifica la máquina del fango contra Zapatero».

El artículo recogía declaraciones del entorno del ex presidente asegurando que «no hizo absolutamente ninguna gestión ante nadie» en relación con Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió un polémico rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las hermanas Rodríguez Espinosa han borrado recientemente su cuenta de X y abandonado su Instagram, que apenas contaba con cuatro publicaciones. Ni rastro tampoco de Huawei, que era cliente de la agencia en febrero de 2021, precisamente cuando Rodríguez Zapatero se sumaba a las labores de lobby que realizaba para la compañía china la consultora Acento, fundada y dirigida por su ex ministro de Fomento, José Blanco.

Según los datos del Registro Mercantil, Whatefav S.L. facturó 471.811 euros en 2024, un incremento significativo respecto a los 401.093 euros de 2023 y los 301.192 euros de 2022. La empresa, que cuenta con cinco empleados, obtuvo un resultado positivo de 125.640 euros al cierre del último ejercicio.

El PP ha llamado a Zapatero a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ha registrado varias preguntas por escrito al Ejecutivo sobre su relación con Plus Ultra, para que explique «su relación opaca» con Nicolás Maduro, «su papel» en el rescate de Plus Ultra y «si participó directa o indirectamente en un chivatazo» al empresario Julio Martínez, detenido en la causa por la que se investiga a la aerolínea.