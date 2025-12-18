Uno de los investigados en Plus Ultra es un bróker chavista con nexos en República Dominicana

Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, uno de los investigados en el caso Plus Ultra que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es un bróker chavista con nexos en República Dominicana.

Su nombre aparece en la pieza separada de la causa inicialmente sobreseída que ahora ha abierto la juez Esperanza Collazos a raíz de una querella que interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los directivos de la compañía aérea Plus Ultra. Están acusados de un uso indebido de los 53 millones que recibieron de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el controvertido rescate del Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid quiere saber si el dinero del rescate se utilizó para presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a fondos venezolanos, con ramificaciones en España, Suiza y Francia, según dicha documentación de la pieza secreta.

Hasta ahora había trascendido cuatro detenciones efectuadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la semana pasada: las del presidente de la aerolínea Plus Ultra, el español Julio Martínez Sola; su consejero delegado, el venezolano Roberto Roselli; el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y cliente de la agencia de sus hijas, y un abogado. La juez dejó a todo ellos en libertad provisional, pero les imputó la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, la investigación no se circunscribe únicamente a estos cuatro arrestados con residencia en España, sino que se entiende a una decena de personas, cuyos nombres revela OKDIARIO este jueves, destacando la presencia de empresarios venezolanos y peruanos con intereses en República Dominicana. Estos seis restantes no fueron detenidos al encontrarse fuera de España. Muchos de ellos hace años que no pisan España pese a haber tenido negocios aquí.

Por ejemplo, constan en dicha documentación secreta los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu. Si bien nacieron en Perú, viven desde hace años en La Romana, una de las zonas más ricas de República Dominicana. Los Baca hicieron durante años negocios en España. Su asistente personal es la venezolana Gabriela Puente Garaboa, que también figura entre los investigados.

La lista también la conforman los empresarios chavistas Kristhian Alegre Walter y el citado Danilo Alfonso Diazgranados Manglano. Éste último ha movido millones de euros de Venezuela al extranjero y ha residido en la misma urbanización que los Baca en República Dominicana. Por su parte, Simón Leendert Verhoeven, empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra, es otro de los investigados.

En su caso, Danilo Diazgranados consiguió amasar mucho dinero mientras trabajaba en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano en la época chavista, según publicó Armando Info, un portal de periodismo de investigación de Venezuela y miembro de GIJN (la Red Global de Periodismo de Investigación).

«Boliburgueses»

Su perfil encaja a la perfección con los llamados «boliburgueses» o «bolichicos» (para la generación más joven), esto es, con los nuevos millonarios venezolanos nacidos al calor de la revolución chavista que han engordado su fortuna gracias a la corrupción del régimen bolivariano, ahora presidido por Nicolás Maduro.

Su actividad como bróker aparece recogida en un par de memorandos internos de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), con fecha de 2011 y 2013, que fueron intercambiados entre empleados y altos cargos directivos de esta entidad suiza para incluir la información en su cartera clientelar.

En estos documentos, que formaron parte de un trabajo coordinado por diferentes medios internacionales, como Armando Info de Venezuela o el diario español El Confidencial, se refleja que Diazgranados era cliente de dicho banco desde 1991. Además, se le describe como conocedor, y al mismo tiempo actor, del mercado financiero venezolano, donde trabajó como intermediario en la compra y venta de valores para «instituciones de la República Bolivariana de Venezuela».

Diazgranados supo sacar rendimiento a sus magníficas conexiones con el chavismo. Por ejemplo, tuvo como socio a Álex del Nogal, empresario acusado de narcotráfico y muy próximo a Hugo Chávez, con el que compartió cárcel por golpista a principios de la década de los noventa, según publicó El Mundo.

Además, ha sido socio de Anthony Scaramucci, el ex portavoz de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. En 2017, Diazgranados compró a Scaramucci la empresa china HNA y su hedge fund (un tipo de fondo de inversión que no está regulado) por 180 millones de dólares (161 millones de euros), tal y como informó la agencia de noticias financieras Bloomberg.

Cabe recordar que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente también está siguiendo la pista de pagos y movimientos de la trama Koldo fuera de España, sobre todo, en República Dominicana.