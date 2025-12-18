La lista secreta de imputados del ‘caso Plus Ultra’ que implica a Zapatero: 3 residentes en Dominicana y 2 chavistas

OKDIARIO desvela la lista completa de las personas investigadas en el caso Plus Ultra que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según pudo confirmar este periódico, Zapatero ejerció presiones para lograr el polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, fondos que habrían sido presuntamente blanqueados a través de una trama internacional.

La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario en la que investiga a 9 personas por pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales en el entramado del rescate de Plus Ultra.

En el epicentro de la investigación se sitúan los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu. Ambos nacieron en Perú pero residen desde hace años en La Romana, una de las zonas más exclusivas y opulentas de República Dominicana, paraíso fiscal de multimillonarios latinoamericanos.

Los Baca tejieron durante años una red empresarial en España, constituyendo tres sociedades que domiciliaron estratégicamente en un lujoso piso del selecto barrio de Los Jerónimos, en pleno corazón de Madrid. Un abogado les asistió en la constitución de estas empresas pantalla y también ha sido imputado. Su asistente personal, Gabriela Puente Garaboa, completa este primer círculo de investigados.

La conexión chavista

La lista de imputados se amplía con dos empresarios vinculados al régimen chavista: Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano. Este último, conocido por mover millones de euros desde Venezuela hacia el extranjero, vive en la misma urbanización de lujo que los hermanos Baca en República Dominicana. Simón Leendert Verhoeven, empresario neerlandés y acreedor de Plus Ultra, cierra el círculo de investigados internacionales.

Todos ellos completan la nómina de investigados en España dentro del procedimiento judicial que culminó con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO de la compañía, Roberto Roselli; y el amigo personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.

Registros simultáneos en Madrid

Fuentes de la investigación confirman que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ejecutó registros simultáneos en los domicilios de los cuatro investigados detenidos, todos ellos ubicados en la Comunidad de Madrid.

Las entradas y registros fueron autorizadas por la juez Collazos, que también ordenó el asalto policial a las oficinas centrales de Plus Ultra. Los agentes se incautaron de múltiples dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles de los investigados, que ahora serán sometidos a análisis forense.

Los detenidos permanecieron horas en los calabozos de la comisaría de Moratalaz (Madrid). Los agentes de la UDEF optaron por mantenerlos separados antes de trasladarlos a los juzgados de Plaza de Castilla para su puesta a disposición judicial. En el caso del presidente de Plus Ultra, fue conducido hasta los juzgados del partido judicial de Alcobendas (Madrid).

El resto de investigados mencionados en esta información no fueron detenidos al encontrarse fuera de España. Muchos de ellos llevan años sin pisar territorio español, refugiados en paraísos fiscales del Caribe.

Una organización criminal transnacional

La juez considera a todos ellos una organización criminal que operaba en varios países, entre ellos España. Fuentes del caso revelan que en Francia se inició una investigación contra Baca —que posee pasaporte peruano y francés, aunque es residente español—, por lo que se remitieron las actuaciones a la Audiencia Nacional.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente asumió la investigación, que fue archivada en la Audiencia Nacional. La denuncia se remitió entonces a los juzgados de Plaza de Castilla, que sí la admitió a trámite. El sumario ya acumula decenas de folios con documentación bancaria, escuchas telefónicas y seguimientos.

El modus operandi: insolvencia simulada

Fuentes consultadas aseguran que las pesquisas se centran ahora en demostrar que Plus Ultra se encontraba en una situación prácticamente de insolvencia a finales del año 2020 y enfrentaba graves problemas de liquidez porque ninguna entidad financiera le prestaba dinero. Fue entonces cuando el venezolano y accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes solicitó un préstamo a Felipe Baca.

«Baca realizó varios préstamos desde Suiza a Plus Ultra y, en el momento que llegó el dinero del rescate del Gobierno de España, uno de los primeros pagos fue precisamente a Baca y a la sociedad suiza», explican fuentes de la investigación en conversación con OKDIARIO.

El rastro del dinero venezolano

También se ha pedido a la juez que investigue el rescate del Gobierno de España tras detectar que los investigados simularon préstamos que tenían como fin ocultar operaciones de blanqueo de fondos procedentes de actos de malversación y cohecho cometidos por funcionarios públicos en Venezuela.

Señalan que estos presuntos fondos ilícitos tendrían su origen en los programas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (C.L.A.P) impulsados por Nicolás Maduro, la venta irregular del oro del Banco de Venezuela y la comercialización de relojes de lujo en el mercado negro internacional.