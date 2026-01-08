No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 7 de enero, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 328 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la confesión de Alejo respecto al trato con el duque ha provocado una enorme indignación en Adriana. Hasta tal punto que, a pesar de las circunstancias, la joven se ha mostrado más que decidida a intervenir.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y exitosa ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Mercedes se siente cada vez más culpable tras haber registrado las pertenencias de Dámaso. Pero no todo queda ahí, puesto que no tiene reparos a la hora de encararse a Victoria. Lo que ni tan siquiera imaginaba es que ella iba a desarmarla dándole a conocer otro engaño de su socio. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 329 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 8 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que tantísimo está dando de qué hablar entre los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, a pesar de todo, Mercedes vuelve a dejarse llevar por la atracción que siente por Dámaso.

Por lo tanto, no tiene ningún tipo de reparo a la hora de ignorar todas y cada una de las advertencias impuestas por Victoria. Mientras tanto, Luisa hace todo lo que está en su mano para calmar a Adriana. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, no ha dudado en aprovechar la ocasión para confesar a Pepa que ha tomado una decisión absolutamente irrevocable.

Se trata de una situación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.