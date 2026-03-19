José Fernando Ortega presenta a su nuevo amor tras la muerte de Michu

José Fernando Ortega, el hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, está levantando el vuelo después de los muchos problemas que ha tenido que ir superando a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre, su vida entró en una espiral de sustancias y malas compañías que le llevaron a tener varios problemas con la Justicia. La muerte de Michu en julio de 2025, que había sido su gran amor y la madre de su hija Rocío, ha sido el último mazazo que ha golpeado su complicada vida, pero parece que la vida ha decidido darle un respiro al joven de 33 años. De forma inesperada, ha querido presentar ante el mundo a su nueva pareja, una chica completamente desconocida para la opinión pública, con la que aparece muy acaramelado en varias fotos en Instagram.

Su relación de idas y venidas con Michu llegó a un punto en el que ambos parecían hacerse daño, por eso decidieron empezar caminos por separado, aunque siempre estuvieron unidos por su hija. En concreto, la andaluza habría fallecido cuando parecía que estaba comenzando algo con otro chico, pero todo se acabó de golpe. Aunque siempre ha mantenido el gran amor que sigue sintiendo por ella, por ser la madre de su pequeña, ahora él está centrado en su nueva ilusión.

Así es la nueva novia de José Fernando Ortega

Aunque no sabemos su nombre real, se trata de una chica morena que se hace llamar Hello Kitty en redes sociales. De ella apenas se sabe nada, puesto que no tiene apenas publicaciones en la red. Solo se puede comprobar que en este sus seguidores no se encuentra Gloria Camila, hermana de José Fernando, y tampoco nadie del entorno de la familia Ortega.

Estas primeras fotos, en las que aparecen acaramelados y hasta se dejan ver dándose un beso, están acompañadas de una frase: «Un alma siempre estará dentro de otra alma #12 #22:22». Con estas palabras enigmáticas ha querido compartir al mundo su nuevo amor. Además, en los stories se ha puesto mucho más tierno, desvelando el que parece que es el mote cariñoso que utiliza la pareja: ‘esponjito’.

El mensaje oculto en sus publicaciones

Llama la atención que en su publicación para presentar a su novia aparezca el número 12 y lo que parece una hora: 22:22. Según la numerología, el número 12 significa la evolución personal y la prosperidad, algo que José necesita desde hace tiempo. Ese 22:22 también tiene un significado especial, ya que se podría tratar de lo que se conoce como hora espejo. La numerología dice que esta hora es símbolo de equilibrio, éxito, prosperidad y abundancia. Esa hora también aparecía en sus publicaciones dedicadas a recordar a la madre de su hijo.

Según ha publicado el hermano de Gloria Camila Ortega en sus redes sociales, en estos momentos se encuentra en un gran momento personal y laboral, lo cual celebramos desde Happy FM. Parece que el año 2026 está trayendo buenas noticias para el joven después de luchar contra sus adicciones y tener que superar la muerte de Michu.