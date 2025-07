El último plan de Michu antes de morir: con su hija y Gloria Camila

El mundo del corazón se ha estremecido con la repentina muerte de Michu, la que fuera pareja de José Fernando y la madre de la nieta de Rocío Jurado y Ortega Cano. La joven, que apenas tenía 33 años, era madre de una niña y tenía una discapacidad reconocida del 38 % por culpa de una enfermedad cardiaca que sufría desde su nacimiento y que la obligó a pasar por el quirófano en varios momentos. Esta tragedia llega en un momento en el que parecía que tenía una gran relación con Gloria Camila, la que fue su cuñada en el pasado.

Durante años la familia no vio con buenos ojos la relación entre José Fernando y Michu, pero con el paso del tiempo -y el nacimiento de la pequeña Rocío- parece que fueron acercando posturas. De este acercamiento quedan pruebas de apenas unas horas, cuando la fallecida acudió a un concierto de Álvaro García, la actual pareja de la hija adoptiva de Ortega Cano.

Aprovechando el paso de la gira del artista por Sanlúcar de Barrameda, Michu acudió a verle junto a cientos de personas. Álvaro es uno de los cantantes revelación del año 2025 y en este verano está realizando una enorme gira que le está llevando por toda España, confirmado que vive un gran momento profesional.

Ella misma se encargó de dejar claro que se encontraba allí, compartiendo varios vídeos que todavía se pueden ver en su perfil de Instagram. Aunque no compartiese imágenes con su ex cuñada, no quiso ocultar que estaba allí dando su apoyo. Además, en los últimos tiempos parecía que la relación entre las ex cuñadas era fluida, motiva para poder dar la mayor normalidad posible para la pequeña Rocío, sobrina de Gloria.

El pasado Día de la Madre quedó claro que ese acercamiento se había producido, ya que Michu había recibido un regalo por parte de Gloria, algo que no dudó en compartir con sus seguidores en la red social. «No me esperaba este detalle por el día de las mamás. Te queremos mucho», decía la fallecida en aquel momento.

En sus stories de Instagram compartía una foto en la que se podía ver que le había enviado un regalo de la marca de cosméticos Pixi, con la que la hija de Ortega Cano colabora habitualmente como influencer.

Por el momento no hay reacciones de la familia de Ortega Cano, aunque se espera que Gloria pueda acudir esta misma tarde al programa TardeAR, donde colabora desde el pasado mes de abril. Allí hace semanas que tiene que responder a los rumores de una posible crisis con su pareja, pero ahora deberá hablar de la muerte de Michu, de la situación de su hermano José Fernando y del futuro de su sobrina Rocío, que ha quedado huérfana de madre.