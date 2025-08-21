Receta de papas arrugadas con mojo picón
Nos adentramos en la cocina Canaria y os enseñamos cómo hacer papas arrugás con mojo picón. Sigue estos pasos y ¡disfruta con la tradición!
Las papas arrugás con mojo picón son una receta típica de las Canarias. En este tipo de cocina tradicional el color y el sabor van de la mano. En esta receta utilizaremos una base de patatas que disfrutarán de los llamados mojo, una alta dosis de especies y de color que le darán un sabor indescriptible. Con estos platos descubriremos la esencia de un ingrediente tradicional que irá ganando fuerza y energía de la mano de la combinación de sabores que vamos a realizar. Prepara los ajos, la guindilla y el pimentón picante, las patatas bravas tienen un serio competidor con este plato. Atrévete a disfrutar de unas papas arrugás con mojo picón exquisitas y muy fáciles de preparar.
Ingredientes:
Para el mojo rojo:
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharadita de sal gorda
- 2 cucharaditas de pimentón picante
- 1 guindilla seca pequeña
- 1 cucharada de vinagre
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Para el mojo verde:
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de sal gorda
- Perejil fresco o cilantro
- 2 cucharadas de vinagre
- 3 cucharadas de aceite de oliva
Cómo preparar papas arrugás con mojo picón
- Vamos a empezar esta deliciosa receta preparando las patatas. Lo ideal es usar patatas pequeñas de más o menos el mismo tamaño. Existe la llamada patata canaria que es la más adecuada, en su defecto unas patatas de guarnición nos servirán. Las ponemos a hervir con agua y sal.
- Mientras las patatas se están cocinando seguiremos con el mojo rojo. Los ajos son un ingrediente imprescindible para esta receta. Los pelaremos y picaremos lo más finitos posibles.
- El toque de gracia de estas patatas lo recibiremos de un punto de guindilla. Partimos la guindilla y la ponemos en el mortero con los ajos. Le añadiremos la sal gorda y un poquito de pimentón.
- Removemos mientras vamos añadiendo el vinagre y el aceite, en cierta manera es como si estuviéramos haciendo un alioli, no hay que tener prisa, se debe ir emulsionando poco a poco.
- Repetimos la operación con el mojo verde. A diferencia de este le añadiremos el perejil fresco para darle color. Colocamos en el mortero y le incorporamos los ajos pelados y picados. Agregaremos vinagre y aceite de oliva. Removemos hasta tener listo este segundo mojo.
- Escurrimos las patatas y las servimos con los dos tipos de mojo al lado para que cada uno se sirva. Tendremos listo un plato tradicional cargado de sabor y de color muy fácil de cocinar.
