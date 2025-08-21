Las papas arrugás con mojo picón son una receta típica de las Canarias. En este tipo de cocina tradicional el color y el sabor van de la mano. En esta receta utilizaremos una base de patatas que disfrutarán de los llamados mojo, una alta dosis de especies y de color que le darán un sabor indescriptible. Con estos platos descubriremos la esencia de un ingrediente tradicional que irá ganando fuerza y energía de la mano de la combinación de sabores que vamos a realizar. Prepara los ajos, la guindilla y el pimentón picante, las patatas bravas tienen un serio competidor con este plato. Atrévete a disfrutar de unas papas arrugás con mojo picón exquisitas y muy fáciles de preparar.

Ingredientes:

15-20 patatas pequeñas

Sal

Para el mojo rojo:

3 dientes de ajo

1 cucharadita de sal gorda

2 cucharaditas de pimentón picante

1 guindilla seca pequeña

1 cucharada de vinagre

2 cucharadas de aceite de oliva

Para el mojo verde:

3 dientes de ajo

1 cucharada de sal gorda

Perejil fresco o cilantro

2 cucharadas de vinagre

3 cucharadas de aceite de oliva

Cómo preparar papas arrugás con mojo picón