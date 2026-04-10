Patatas gajo al horno: crujientes por fuera y tiernas por dentro
Patatas gajo al horno crujientes por fuera y tiernas por dentro. Una guarnición fácil y deliciosa para cualquier plato.
La receta de patatas gajo te servirá para crear un acompañamiento de lo más increíble. Puedes querer tener al lado de un plato de pescado o carne un clásico especial repleto de sabor. Con estas patatas conseguirás darles un sabor único a tus platos. Las patatas son elementos que siempre quedan bien y gustan a todo el mundo. Pueden ser un aperitivo si lo mezclamos con una buena salsa o directamente convertirse en la estrella de un plato increíble que se verá realzado con su sabor. Si quieres disfrutar de unas buenas patatas gajo, toma nota de esta receta.
Hay recetas que parecen simples… hasta que las haces bien. Las patatas gajo son un buen ejemplo. Porque sí, cortar patatas y meterlas al horno lo hace cualquiera. Pero lograr ese punto en el que están doradas, crujientes por fuera y suaves por dentro… eso ya es otra historia.
No es complicado, ojo. Solo hay que cuidar algunos detalles. Y cuando lo haces, ya no vuelves a las congeladas.
Ingredientes
Para 3-4 personas:
Cómo hacer patatas gajo paso a paso
Elegir y cortar las patatas
- Empieza lavando bien las patatas. Si son de buena calidad, no hace falta pelarlas. La piel, bien hecha, queda increíble.
- Córtalas primero por la mitad, luego en cuartos y después en gajos. Intenta que todos tengan un tamaño parecido. No hace falta que sea perfecto, pero sí parecido para que se hagan a la vez.
- Aquí ya empieza el truco: si los haces muy finos, quedarán crujientes pero algo secos. Si son demasiado gruesos, se quedarán blandos. Busca un término medio.
El remojo merece la pena y el aliño también
Este paso mucha gente se lo salta. Error.
- Pon los gajos en un bol con agua fría durante al menos 20-30 minutos. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón. ¿Resultado? Más crujientes después.
- Cuando los saques, sécalos muy bien con un paño limpio o papel de cocina. Muy bien, en serio. Si quedan húmedos, no doran igual.
- Pon las patatas en un bol grande y envuélvelas con aceite de oliva, ajo en polvo, sal y las especias y hierbas aromáticas que te gusten. Puedes agregar también queso rallado.
Horno fuerte y espacio
- Precalienta el horno a 200 °C. Importante que esté bien caliente antes de meterlas.
- Coloca los gajos en una bandeja con papel de horno. No los amontones. Este punto es clave. Si se tocan demasiado, se cuecen en vez de asarse.
- Déjales espacio. Que respiren.
- Hornea durante unos 35-40 minutos. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se doren por ambos lados.
- Verás cómo poco a poco van cogiendo ese color dorado tan apetecible. Si quieres más crujiente, puedes dejarlas unos minutos extra o subir un poco la temperatura al final.
- Cuando las saques del horno, puedes añadir un poco más de sal o incluso un toque de especias frescas.
Trucos que marcan la diferencia
- Usa patatas adecuadas para horno. Las harinosas funcionan mejor que las muy acuosas.
- Sécalas bien después del remojo. Esto cambia el resultado más de lo que parece.
- No escatimes en temperatura. El horno debe estar fuerte.
- Si quieres un extra crujiente, añade una cucharadita de maicena antes del horneado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos (más 30 minutos de remojo opcional)
Tiempo de cocción: 35-40 minutos
Porciones: 3-4 personas
Información nutricional (aprox. por ración):
Calorías: 280-320 kcal
Proteínas: 5 g
Grasas: 10-12 g
Carbohidratos: 40-45 g
Tipo de cocina: Internacional / Casera
Tipo de comida: Guarnición / Acompañamiento
Al final, esto va de pequeños detalles. Nada complicado, pero sí importante. Y cuando das con el punto… cuesta volver atrás. Porque unas buenas patatas gajo caseras tienen algo que engancha. Crujen. Son suaves. Y desaparecen del plato antes de que te des cuenta.