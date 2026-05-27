Pollo tikka masala con Thermomix: receta fácil y auténtica paso a paso

El pollo tikka masala con Thermomix es una de esas recetas que o bien parecen más complicadas de lo que verdaderamente lo son o son mucho más sencillas. A su alrededor gira un mundo de aromas, una salsa muy cremosa, especias bien equilibradas y un punto reconfortante que invita a mojar pan o rebañar el plato con arroz; la Thermomix facilita mucho los pasos a seguir, y sobre todo los de la salsa.

Por lo general, cuando hablamos de tikka masala rápidamente lo asociamos a la cocina india, aunque su auténtica historia está bastante debatida entre la India y el Reino Unido. La única cosa que está fuera de duda es que sigue siendo uno de los currys más consumidos en el mundo.

Ingredientes del pollo tikka masala con Thermomix

Para 4 personas:

600 g de pollo troceado

1 cebolla

2 dientes de ajo

20 g de jengibre fresco

400 g de tomate triturado

200 ml de nata para cocinar

30 g de mantequilla

20 g de aceite de oliva

sal

Qué especias necesitas: garam masala, curry, cúrcuma y comino

Aquí está buena parte del carácter del plato.

Necesitarás:

2 cucharaditas de garam masala

1 cucharadita de curry

1 cucharadita de comino molido

Media cucharadita de cúrcuma

Chile o cayena opcional

El garam masala es especialmente importante. No es una especia concreta, sino una mezcla aromática muy típica de la cocina india.

Pechuga o contramuslos: cuál queda mejor

Lo mejor son los contramuslos. Quedan más jugosos, soportan mejor la cocción y tienen mucho más margen de error.

La pechuga funciona si controlas bien tiempos, pero es mucho más fácil que termine seca.

En una receta con salsa cremosa, merece la pena elegir bien.

Nata, leche de coco o yogur: opciones para la salsa

La versión más popular suele usar nata. Da textura muy cremosa y suaviza bien el picante.

Pero también puedes usar leche de coco, yogur natural, o productos vegetales.

Cómo hacer pollo tikka masala con Thermomix paso a paso

Empieza poniendo en el vaso cebolla, ajo, jengibre. Tritura 5 segundos / velocidad 5 Baja restos. Añade mantequilla y aceite.

Velocidades y temperaturas exactas

Programa: 10 minutos / 120 ºC / velocidad 1 Después incorpora tomate triturado y sal. Cocina: 10 minutos / 100 ºC / velocidad 2 Ahora sí toca triturar la salsa: 30 segundos / velocidad progresiva 5–10 Aquí queda perfectamente fina. Añade pollo troceado.

Cuándo añadir las especias para que no se quemen

Las especias no conviene meterlas demasiado pronto con calor agresivo o pueden amargar.

Lo ideal es añadirlas después del sofrito inicial y con el tomate ya incorporado, donde quedan protegidas por humedad.

Añade las especias.

Después cocina 12 minutos / 100 ºC / giro inverso / velocidad cuchara

Finalmente incorpora nata.

Programa 5 minutos / 90 ºC / giro inverso / velocidad cuchara

Cómo espesar la salsa si queda demasiado líquida

Puede pasar, Sobre todo según el tomate usado o el agua que suelte el pollo.

Solución fácil: 5 minutos más / Varoma / sin cubilete / giro inverso

Así evapora mejor.

También puedes añadir un poco menos de nata desde el principio.

Trucos para que el pollo tikka masala con Thermomix quede perfecto

Unos cuantos detalles marcan bastante.

Dora el pollo antes en sartén si puedes.

No es obligatorio, pero gana muchísimo sabor.

antes en sartén si puedes. No es obligatorio, pero gana muchísimo sabor. Usa jengibre fresco.

No tiene comparación con el seco.

No tiene comparación con el seco. No mates el plato con demasiado curry comercial.

El garam masala debe llevar el peso.

El garam masala debe llevar el peso. Prueba antes de servir.

A veces necesita más sal o un toque extra de especias.

A veces necesita más sal o un toque extra de especias. Y un detalle bastante útil: reposado 10 minutos mejora mucho.

Con qué acompañar el pollo tikka masala

El compañero natural es el arroz basmati.

También funciona genial con pan naan, chapati, arroz pilaf, verduras especiadas.

Incluso unas patatas si improvisas.

Pollo tikka masala con Thermomix sin marinar: ¿se puede?

Sí, pero no será igual.

El marinado aporta profundidad y hace el pollo más sabroso, especialmente si usas yogur con especias y limón unas horas antes.

Pero si vas con prisa, puedes cocinar directamente.

Versión con leche de coco para intolerantes a la lactosa

Muy buena alternativa. Sustituye la nata por 200 ml de leche de coco entera.

El resultado sigue siendo cremoso, con un perfil algo más exótico y ligeramente dulce.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos + marinado + cocción

Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada: 2.400–3.000 kcal totales (600–750 kcal por ración)

Tipo de cocina: Cocina india / indo-británica

Tipo de comida: Plato principal