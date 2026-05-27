El principal accionista de Plus Ultra se compró una casa de lujo en el centro de Madrid hace un año con la investigación abierta

El empresario venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea Plus Ultra durante el rescate e investigado por presunto blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, ha adquirido un piso de lujo en la calle Ayala de Madrid —uno de los ejes más caros de la capital— formalizada ante notario el 29 de abril de 2025, cuando la investigación ya estaba abierta.

Un año después, en marzo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden internacional de detención contra él. La compraventa se realizó en plena instrucción del caso Plus Ultra y se acumulaban indicios contra él. El caso se abrió cuando el 19 de diciembre de 2023 Francia dio la voz de alarma a las autoridades españolas por posible blanqueo.

La nota simple registral de la finca, expedida el 26 de mayo de 2026 por el Registro de la Propiedad de Madrid, acredita que Rodolfo Reyes y su esposa, María Aurora López López, inscribieron el inmueble a su nombre el 6 de junio de 2025.

El piso, situado en una de las plantas más altas del edificio, tiene una superficie de 77,24 metros cuadrados y cuenta con tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y un balcón terraza. La propiedad figura a nombre de ambos cónyuges con carácter ganancial y representa el cien por cien del pleno dominio.

El documento oficial del Registro de la Propiedad, que ha consultado OKDIARIO, no refleja ningún tipo de hipoteca por lo que se presupone que fue pagado al contado con una transferencia bancaria o, incluso, pudiera ser en efectivo.

Tráfico de oro y blanqueo

La adquisición del inmueble se produce en un contexto de investigación de gran envergadura. Según un informe de la UDEF fechado en octubre de 2024 e incorporado al sumario, investigadores franceses vincularon a Reyes con un transporte de «entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái».

El documento analizado por la UDEF es, según los agentes, «una captura de pantalla de un correo electrónico donde un gerente de una empresa llamada Coyne Airways solicita cotización» para dicho transporte, atribuido a un tal «Rodolfo» que los investigadores galos identifican con Reyes.

La Policía señala que Reyes habría sido cliente de una organización criminal gestionada por Luis Felipe Baca y el empresario holandés Simón Leendert Verhoeven, dedicada al blanqueo de capitales.

Según el juez Calama, dicha organización operaba como un «pseudobanco» que «controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra limpia a sus clientes».

El desvío del rescate público centra la investigación. En marzo de 2021, el Gobierno español concedió a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros. Según el auto del juez, Reyes y otros gestores «idearon un plan para apropiarse de esas cantidades de dinero limpio», que fue «destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo».

Los fondos habrían viajado a «cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio».

El rastro del dinero

La UDEF puso el foco desde fechas tempranas en las inversiones inmobiliarias de Reyes en España. Los agentes señalaron en sus informes «la adquisición en España de dos viviendas por parte de una sociedad por importe superior a los 11 millones de euros», así como «su participación en Plus Ultra a través de otra sociedad española fundada por él mismo llamada Snip Aviation» y, presuntamente, de su esposa Aurora López, «a través de la cual se controla actualmente un 56,8%» de la aerolínea.

La propia aerolínea ha salido al paso de las informaciones. En un comunicado emitido este 26 de mayo de 2026, Plus Ultra ha precisado que Reyes «nunca ha sido presidente de la compañía» y que dejó de ser consejero el 11 de junio de 2025, cargo que desempeñaba «en representación de la sociedad española Snip Aviation SL».

Según la compañía, el 30 de mayo de 2025 —un mes después de la compraventa del piso de Ayala— Snip Aviation llegó a «un acuerdo de venta total de su participación en el capital social de Plus Ultra», habiéndose ejecutado su salida «el pasado mes de noviembre de 2025».

La aerolínea ha subrayado que su desarrollo operativo «es independiente» al procedimiento judicial y que mantiene «su máxima colaboración y respeto» al mismo. Snip Aviation vendió su participación a Julio Martínez Sola, conocido por su foto con ostras y champan, pero el precio nunca se dio a conocer.

El elenco de activos acumulados en España convierte el piso de Ayala en la pieza más reciente de un mosaico patrimonial que los investigadores llevan tiempo cartografiando.

No es un detalle menor: la compraventa de abril de 2025 se realizó cuando el empresario venezolano era ya un investigado señalado, y la adquisición de un bien inmueble de estas características en pleno barrio de Salamanca resulta, cuando menos, llamativa para alguien cuya situación judicial se tornaba cada vez más aciaga.

Hoy, el piso de Ayala figura en el registro con una carga añadida que resume con crudeza la situación de su propietario: el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado una «anotación preventiva de embargo y prohibición de enajenación» sobre la finca, presentada el 25 de febrero de 2026 en el marco del caso Plus Ultra contra Reyes, su esposa y Luis Felipe Baca. La prohibición de venta tiene fecha de caducidad, por ahora, el 1 de junio de 2026.

Reyes, que en marzo de este año es objeto de una orden internacional de detención, sigue en paradero desconocido con alerta de Interpol activada. La Policía Nacional ha confirmado que el empresario no ha sido localizado. El lujoso piso del barrio de Salamanca permanece inscrito a su nombre, invendible por orden judicial, a la espera de un propietario que nadie sabe dónde está.