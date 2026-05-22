Zapatero habló 11 minutos por teléfono con el dueño de Plus Ultra 3 semanas después de pedir el rescate de 53 millones

El propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, habló «11 minutos» con el imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 10 meses antes del polémico rescate de la aerolínea por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así aparece en el auto de imputación del ex presidente Zapatero por la comisión de presuntos delitos de corrupción (tráfico de influencias y otros conexos) que ha dictado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Según recoge el instructor a partir de la investigación policial de la UDEF, el 28 de abril de 2020, el empresario chavista Rodolfo Reyes le dijo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que había conseguido acceso a Zapatero y le emplazó a llamar al conseguidor Manuel Aarón Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela.

«Acaba de hacerse el puente con ZP», señaló Reyes a Martínez Sola, que le contestó: «Aunque sea pagando un poquitín». Rodolfo Reyes le precisó que Manuel Fajardo es la «pieza» de Zapatero en Venezuela y le pide que le escriba de parte de Ramón Gordíls, un diplomático venezolano.

El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola escribió a Fajardo: «Buenos días, Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils, Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez. VP Plus Ultra Líneas Aéreas».

Luego, Julio Martínez Sola informó a Rodolfo Reyes que había contactado ya con Fajardo y, más tarde, le dijo que acababa de hablar con Fajardo y que Zapatero le iba a llamar. En este contexto, Rodolfo Reyes comentó a Ramón Gordils que Julio Martínez Sola habló «11 minutos» con Zapatero y le pidió que contactara luego con el expresidente.

Así lo indica el auto de imputación:

-Rodolfo Reyes: «Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo (… ) Luego cuando tu puedas, le preguntas».

-Ramón Gordils: «Tranquilo… Ya nos enteraremos».

Dentro de la trama, este fue el primer contacto directo de un responsable de Plus Ultra con Zapatero con la vista puesta en recibir ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez, como luego fue el rescate de la aerolínea, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, es decir, más de 10 meses después.

Para entonces, desde Plus Ultra habían observado con interés que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abogaba en pleno estado de alarma por el coronavirus por un «plan de recuperación para el sector aéreo».

Precisamente, en paralelo, los directivos de Plus Ultra también contactaron con Koldo García, que era entonces el asesor de referencia Ábalos. «Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro», informó a Rodolfo Reyes, ex consejero de la aerolínea, al abogado Miguel Palomero. «Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo podemos avanzar?», le preguntó, a lo que éste contestó: «Mañana llamaré al vicepresidente de Iberia para que me cuente por qué han seguido haciendo consejos por teléfono».

De igual modo, un mes antes del rescate, el nombre de Zapatero volvió a aparecer en las conversaciones de los investigados. El 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes pidió a Julio Martínez Sola que organizara una comida con el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa y Julio Martínez Martínez, colaborador del ex presidente. Rodolfo le contestó que Camilo estuvo con Zapatero y que hablaron de que todo iba ya «viento en popa». Este fue el contenido de aquella conversación, según señala el auto del juez Calama:

«-Rodolfo Reyes: ¿Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo? Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa.

-Julio Martínez Sola: Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus.»