El juez bloquea 490.780 € de las cuentas de Zapatero, el importe de las comisiones de Plus Ultra

José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, imputado el martes por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el denominado caso Plus Ultra. Esta cantidad es equivalente al importe que habría recibido Zapatero de Análisis Relevante, una de las empresas claves de la trama.

La decisión adoptada por el magistrado responde a una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta medida se toma después de que el mismo juez ordenara la entrada y registro en el despacho oficial de Zapatero, situado frente a la sede nacional del PSOE en la calle de Ferraz, y en la empresa de sus hijas, Laura y Alba, Whathefav S.L., beneficiada por el pago de las presuntas comisiones ilegales que se investigan.

El juez Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Esa supuesta trama tendría como finalidad «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

Zapatero, «líder» de la trama

En el auto de imputación, el juez Calama considera a Zapatero «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada» que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». En el auto de 85 páginas, se describe una estructura «estable y jerarquizada» llamada a la obtención de «beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

El juez cifra en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habría obtenido el ex dirigente socialista. Según el auto, la sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas, Laura y Alba Rodríguez.