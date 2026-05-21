El Consejo General del Notariado y el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España han presentado este jueves en Madrid su sistema de interconexión profesional. Este sistema tiene previsto prestar servicios a los ciudadanos de forma más sencilla, rápida y coordinada. A nivel empresarial, este sistema contempla la agilización de trámites administrativos de forma online a través de las gestorías administrativas en la Sede Electrónica Notarial.

Este sistema de interconexión ágil, online y coordinado con los ciudadanos y empresas mantiene todas las garantías legales y la seguridad jurídica exigida por el ordenamiento español.

Durante la presentación de este sistema, notarios y gestores han llevado a cabo el otorgamiento de un poder entre particulares y la constitución de una sociedad limitada, con el fin de demostrar la celeridad con la que se pueden finalizar estos procesos administrativos. Ambas actuaciones se han llevado a cabo en la Sede Electrónica Notarial mediante videoconferencia, firma electrónica cualificada y conexión segura con la plataforma GENOE.

La plataforma GENOE nace con el objetivo de acercar los servicios jurídicos y notariales a través de la red de gestores administrativos implantada en toda España, y así favorecer que numerosos actos jurídicos puedan realizarse sin desplazamientos innecesarios y desde cualquier lugar.

«Los notarios llevamos muchos años demostrando que la seguridad jurídica no impide el dinamismo que exige la sociedad actual, sin que suponga costes, en tiempo y dinero, o burocracia para pymes, autónomos y para la ciudadanía en general», ha señalado la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha defendido durante su intervención que «no estamos simplemente ante una nueva herramienta tecnológica; estamos ante una nueva manera de acercar la seguridad jurídica a los ciudadanos». Y añade que «la verdadera transformación digital no consiste únicamente en hacer los trámites más rápidos, sino en hacerlos más humanos, más accesibles y cercanos para quienes más dificultades tienen para relacionarse con la Administración y con determinados servicios jurídicos» Esto es parte de la justicia social».

Notarios y gestores totalmente online

El sistema presentado por gestores y notarios permitirá que un ciudadano y una empresa puedan iniciar y completar determinados servicios notariales desde una gestoría administrativa, desde su domicilio, desde una residencia, desde un hospital o incluso desde otro país, -siempre acompañado y asesorado por su gestor administrativo y con el asesoramiento imparcial, control de legalidad y autorización del notario elegido-, en la sede electrónica notarial, dotada de importantes medidas de seguridad.

Esta iniciativa supone un importante avance en materia de inclusión y cohesión territorial. Gracias a este modelo, ciudadanos de zonas rurales o de la denominada «España vaciada» podrán acceder con el apoyo de sus gestores a diversos servicios notariales digitales sin necesidad de realizar desplazamientos, utilizando para ello la extensa red de gestorías administrativas existente en toda España y los servicios online del Notariado.

La conexión entre las sedes notarial y de los gestores incorpora sistemas avanzados de identificación y firma electrónica, permitiendo además la emisión de certificados digitales por parte de gestores administrativos y notarios, ambos habilitados como autoridad de registro, garantizando así la autenticidad, trazabilidad y seguridad de todas las operaciones realizadas.

Entre los actos y negocios jurídicos que podrán autorizarse online se encuentran la constitución de sociedades, diversos poderes notariales, revocaciones de poderes, pólizas mercantiles, modificaciones societarias, actas determinadas y otros actos autorizados legalmente mediante videoconferencia.

Durante la presentación también se puso en valor la colaboración institucional entre notarios y gestores administrativos como ejemplo de cooperación profesional orientada al interés general y a la mejora efectiva de los servicios ofrecidos a ciudadanos, autónomos y empresas.

La clausura del acto ha corrido a cargo del director de la Agencia Estatal de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell quien, tras hacer un repaso de los datos de los principales servicios comunes que presta la Agencia, trasladó una felicitación sincera a todos los actores que han hecho posible este nuevo modelo de interconexión digital entre notarios y gestores administrativos, señalando que no estamos solo ante una mejora técnica, sino ante un salto cualitativo en la forma en que colaboran los operadores jurídicos y administrativos en nuestro país, creando modelos más conectados, seguros y eficientes.