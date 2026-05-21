‘El Rosco’ no se toca: ‘Pasapalabra’ se seguirá emitiendo con normalidad

Pasapalabra es la gallina de los huevos de oro de la televisión y eso lo saben en decenas de canales de televisión de todo el planeta en los que se emite este concurso. En España han sido Antena 3 y Telecinco los que se han repartido su emisión desde el año 2000, cuando aterrizó en nuestro país, pero detrás de este formato hay más empresas de las que nos imaginamos. El mundo de la televisión ha vuelto a sorprenderse hoy con la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena a Antena 3 a eliminar la prueba El Rosco del programa, algo que puede recordar a lo que ocurrió a Telecinco en 2019, pero que en realidad es diferente. En este caso sólo afecta a la prueba final, mientras que a Mediaset se la condenó a cancelar el programa al completo, sin poder utilizar su nombre o el resto de sus pruebas. Tal y como ha podido saber Happy FM, la cadena continuará por el momento con la emisión del programa sin cambios, es decir, con la prueba El Rosco como colofón.

Pese a que la sentencia se ha conocido hoy, Antena 3 todavía tiene tiempo para poder realizar los movimientos que crea oportunos. Por lo tanto, en los despachos se seguirá trabajando para llegar a una solución que sea correcta para todos. Según han confirmado fuentes del programa a Happy FM, el programa se emitirá durante las próximas semanas sin cambios y la prueba final se podrá ver como hasta ahora, por lo que los espectadires no notarán nada.

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