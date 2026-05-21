Oscar Wilde, poeta irlandés: «Nunca ames a alguien que te trate como si fueras una persona común y corriente»

«Nunca ames a alguien que te trate como si fueras una persona común y corriente». Esta es una frase que se atribuye a Oscar Wilde y, aunque fue escrita hace muchísimo tiempo, sigue apareciendo hoy en muchos foros, se comparte en redes sociales, o seguro que alguien cercano te la ha dicho en alguna ocasión cuando se habla de autoestima o de vínculos personales.

Una frase que es célebre y bastante popular, a pesar de que no aparezca en ninguna de las publicaciones o libros de Oscar Wilde. Sin embargo, no puede decirse tampoco que la frase no sea suya. El autor irlandés era también famoso por pronunciar este tipo de frases por lo que siempre que se ha visto en algún lado escrita, se le ha atribuido. Frases que por cierto estaban cargadas de ironía, ya que Wilde tenía una forma bastante particular de observar el comportamiento humano, aunque de alguna manera esta ha terminado teniendo un recorrido distinto. De este modo, más que una cita de un autor famoso, para muchas personas se ha convertido casi en una reflexión sobre la manera en que una relación puede influir en la confianza y en la percepción que uno tiene de sí mismo.

Qué significa realmente la frase de Oscar Wilde

La reflexión de Wilde no habla de sentirse superior a los demás ni de exigir atención constante. El sentido es bastante más profundo. Cuando el escritor habla de que alguien te trate como una persona «común y corriente», se refiere a algo que muchas personas reconocen con facilidad como es sentirse invisible, poco valorado o emocionalmente ignorado dentro de una relación.

A veces ocurre de forma gradual si bien una relación puede empezar con ilusión y terminar convirtiéndose en un espacio donde uno de los dos siente que sus emociones importan menos, donde los gestos desaparecen o donde la otra persona deja de mostrar interés real. La frase de Wilde pone el foco precisamente ahí. Su mensaje parece claro: el amor no debería reducir la identidad de nadie ni hacer que alguien pierda confianza en sí mismo. Una relación sana debería provocar el efecto contrario. Debería hacer que una persona se sintiera reconocida, escuchada y valorada.

El amor no debería hacerte sentir pequeño

Con el paso del tiempo, las relaciones cambian y evolucionan. La intensidad de los primeros momentos puede transformarse en algo más tranquilo, pero una cosa no tendría que desaparecer y es la sensación de sentirse importante para la otra persona.

Muchas veces las relaciones fracasan no por grandes discusiones o conflictos constantes, sino por pequeños gestos que desaparecen. La falta de interés, la indiferencia o la sensación de ser una opción secundaria terminan creando distancia emocional. La idea que deja Wilde sigue teniendo fuerza porque recuerda que querer a alguien no consiste únicamente en permanecer a su lado. También implica reconocer su valor, respetar quién es y hacer que esa persona sienta que ocupa un lugar importante en la vida compartida.

Quién fue Oscar Wilde

Oscar Wilde (Dublín, 1854) creció en una familia poco común para la época, rodeado de un ambiente intelectual que influyó mucho en su forma de ver el mundo. Su padre era un médico muy conocido en Irlanda y su madre escribía poesía, así que los libros y las ideas formaban parte de su día a día desde pequeño.

Más adelante estudió en Dublín y después se trasladó a Oxford, una etapa que terminó siendo clave en su trayectoria. Fue allí donde empezó a desarrollar esa mirada tan particular sobre el arte, la belleza y la sociedad que después aparecería en muchas de sus obras. También comenzó a construirse la imagen pública que acabaría acompañándolo durante años: ingenioso, brillante y con una forma de expresarse que rara vez pasaba desapercibida.

Su nombre terminó ocupando un lugar destacado dentro de la literatura victoriana gracias a títulos que siguen leyéndose más de un siglo después. Entre ellos aparecen El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto, obras donde combinó humor, ironía y una crítica social que todavía hoy continúa despertando interpretaciones.

Pero su vida no siguió un camino tranquilo. Cuando se encontraba en uno de los momentos de mayor reconocimiento público, un proceso judicial cambió completamente su situación personal y profesional. Terminó entrando en prisión en 1895 y aquella experiencia dejó una huella profunda. Después llegaron textos más personales y reflexivos, escritos donde aparecía un Wilde diferente, más marcado por el dolor y por una visión mucho más humana de la vida.

Otras frases de amor de Oscar Wilde que siguen compartiéndose hoy

Junto a la analizada, Oscar Wilde dejó decenas de reflexiones sobre el amor, las relaciones y la naturaleza humana. Algunas tenían un tono irónico, otras eran más filosóficas y muchas siguen apareciendo hoy porque continúan conectando con experiencias muy reconocibles. Estas son algunas de sus otras frases más conocidas: