La ciudad del sur de Europa a la que los británicos están llegando en masa: es la mejor para jubilarse

Con 17,8 millones de visitantes, Reino Unido es el principal origen de los turistas que llegan a España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Representan hasta el 20% del total de personas que llegaron a nuestro país, por delante de Francia (14%) y Alemania (13%). Su clima agradable , sus amplias zonas de costa y su reconocida gastronomía hacen que, cada temporada, miles de turistas elijan el país como lugar de descanso. Sin embargo, también hay quienes valoran distintas zonas de España para residir a largo plazo. En este contexto, el diario Mirror ha puesto el foco en uno de los enclaves más populares del sur del país: Málaga. Considerada la mejor ciudad para jubilarse al ofrecer un «estilo de vida relajado», numerosos ciudadanos procedentes del Reino Unido ya hayan decidido establecerse aquí.

El litoral cuenta con numerosas playas muy valoradas por el medio británico, hasta el punto de recomendar la visita a «éste precioso lugar que supera a lugares como Barcelona o Madrid». «Las playas son el mayor atractivo de la región, con kilómetros y kilómetros de costas arenosas», señala el diario, que además destaca que en muchas de ellas los perros son bienvenidos. El Mirror también subraya el valor cultural del centro de Málaga, al que describe como «un ambiente cultural vivo». En el caso del casco antiguo, la zona de restaurantes se presenta como otro de los grandes atractivos, con una amplia variedad gastronómica que refuerza la identidad de la ciudad como destino turístico y residencial. «El tiempo y el transporte de Málaga, comparado con otros destinos españoles, son otros de los factores que la alzan en el ranking», señala el medio.

Málaga, la mejor ciudad para jubilarse

Málaga, la capital de la Costa del Sol, es uno de los destinos estrella del sur de Europa. Su clima mediterráneo es uno de sus principales atractivos, con alrededor de 300 días de sol al año y una temperatura media anual cercana a los 19 grados. Además, el sistema de transporte público de la ciudad andaluza es bastante eficiente, lo que facilita el desplazamiento por sus diferentes barrios. El metro de Málaga, uno de los más modernos de España, cuenta actualmente con dos líneas operativas.

Otro de los factores que convierten a Málaga en la mejor ciudad para jubilarse es su nivel de seguridad. Según datos del portal Numbeo, es la segunda ciudad más segura de España, únicamente por detrás de San Sebastián. A esto se suma su amplia oferta cultural. Como ciudad natal de Pablo Picasso, Málaga rinde homenaje al artista cada año con distintos eventos conmemorativos en el mes de octubre. Además, cuenta con un museo dedicado a su obra, que alberga una colección permanente de más de 200 piezas.

Asimismo, cuenta con un rico patrimonio histórico. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la Alcazaba, una fortaleza palaciega de origen musulmán que domina la ciudad. Por su parte, la Catedral de Málaga, conocida como «La Manquita», destaca por su mezcla de estilos renacentista y barroco. También destaca el Castillo de Gibralfaro, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la ciudad.

La mejor ciudad para jubilarse también es conocida por sus numerosas festividades a lo largo del año, entre las que destacan la Semana Santa y la Feria de Málaga. En cuanto al mercado inmobiliario, el alquiler de viviendas amuebladas para estancias prolongadas suele oscilar entre los 900 y los 1.200 euros mensuales. Mientras, los apartamentos tipo loft en zonas populares entre expatriados pueden situarse en torno a los 150.000 euros.