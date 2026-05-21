Los expertos en limpieza lo avalan: el material de cocina que debes usar para que no se vean las pasadas de bayeta en la vitrocerámica

En la cocina, la vitrocerámica es una de las superficies que más se ensucian, pero existe un truco de limpieza muy rápido, sencillo y efectivo para dejarla como nueva. Lo primero es actuar cuanto antes, pero esperando a que la placa completamente fría para evitar quemaduras. Un método muy utilizado consiste en aplicar ingredientes caseros, como la pasta de dientes.

Para manchas más resistentes, se puede recurrir a una mezcla de bicarbonato con un poco de agua o vinagre, formando una pasta que se aplica directamente sobre la suciedad. Se deja actuar unos minutos para que ablande los restos adheridos. Después, con la ayuda de una rasqueta, se retira con cuidado la suciedad sin rayar la vitrocerámica.

El mejor truco de limpieza para dejar la vitrocerámica impecable

#tipslimpieza #clean #pastadedientes #truco #trucolimpiezahogar #trucolimpieza #trucococina ♬ This is the part of me remix – ℰ𝓇𝒾𝓀𝓈𝓈𝑜𝓃 @poquitoapoquitodecorando Truco pasta de dientes 🧼 Hoy os cuento este tip que vi por redes y quise probarlo Mi opinión ⬇️ Me gusto como queda a la hora de limpiar, le queda mucho brillo y se limpia bien, pero nada mejor a como la limpio normalmente, puedes utilizar antes vinagre de limpieza e incluso mezclarle bicarbonato también para mejores resultados. Pero está vez quise probar solo con la pasta. El tema de pulir la verdad que no me convencio mucho, no vi que hiciera nada, pero es verdad que en el tip decía que había que hacerlo un tiempo para ver resultados . Así que, a limpiar con pasta le doy un aprobado. Cuéntame si lo probaste y te gustó O si me faltó algún paso importante para que quede mucho mejor ⚠️ Buenas noches 😘 #tip

La pasta de dientes puede convertirse en la mejor aliada para la limpieza de la vitrocerámica. Su textura ligeramente abrasiva ayuda a eliminar la suciedad sin dañar la superficie, siempre que se utilice con cuidado.

Una de las razones por los que este método se ha popularizado es porque ayuda a reducir el uso de productos químicos en el hogar. Muchos limpiadores pueden dejar residuos grasos o incluso deteriorar, con el paso del tiempo, el acabado brillante de la vitrocerámica.

Con una bayeta, extiende bien el vinagre sobre toda la superficie de la vitrocerámica, asegurándote de cubrirla por completo. Insiste especialmente en las zonas donde se acumulen manchas o marcas más difíciles. Después, utiliza una rasqueta para retirar los restos de suciedad más adheridos. A continuación, vuelve a pasar la bayeta con vinagre y seca bien la superficie con papel de cocina. Aplica un poco de pasta de dientes en cada zona correspondiente a las fuentes de calor y extiéndela con la bayeta mediante movimientos circulares. En las áreas donde la suciedad esté más incrustada, ejerce algo más de presión mientras distribuyes la pasta. Luego vuelve a usar la rasqueta y, con los restos que queden, frota de nuevo en círculos para mejorar la limpieza. Finalmente, enjuaga la superficie con una bayeta humedecida en agua para eliminar los restos de pasta de dientes. Cuando no quede residuo, aplica alcohol de limpieza diluido en agua, preferiblemente con un pulverizador. Termina secando bien la vitrocerámica con papel de cocina hasta que quede reluciente.

Prevenir siempre es lo más importante. Lo ideal es limpiar la vitrocerámica después de cada uso, ya que así la suciedad no se acumula y la tarea resulta mucho más sencilla.

Para evitar ensuciarla en exceso, existen algunos trucos muy útiles, como vigilar la comida mientras se cocina para prevenir derrames antes de que ocurran. Asimismo, es fundamental utilizar tapas en ollas y sartenes para reducir salpicaduras, y si en algún momento no se pueden evitar, lo mejor es actuar de inmediato con papel de cocina o una bayeta húmeda.

Otro aspecto importante es utilizar menaje en buen estado, con bases planas y del tamaño adecuado para cada fuego. Además, conviene no arrastrar las ollas o sartenes sobre la placa, sino levantarlas siempre para moverlas.

Alternativas

El limón, gracias a su acidez, ayuda a ablandar las manchas más difíciles en la superficie de la vitrocerámica. Aplica unas gotas de zumo directamente sobre la zona afectada, deja que actúe durante unos minutos y después retira la suciedad con la rasqueta.

El vinagre también es un gran aliado para la limpieza de la vitrocerámica. Además de aportar brillo, puede utilizarse como remedio casero muy eficaz. Humedece una bayeta suave con unas gotas de vinagre y pásala por toda la superficie de la vitro. Si la suciedad es más resistente, puedes preparar una mezcla de bicarbonato y vinagre y aplicarla directamente sobre la mancha.

El hielo es otro truco sencillo para eliminar suciedad incrustada en una vitrocerámica muy sucia. Frota la mancha con un cubito de hielo durante aproximadamente un minuto. Después, utiliza la rasqueta: el frío endurece la suciedad y hace que sea más fácil de eliminar.