No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 20 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 419 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pura y Petra han recibido las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana. Todo ello mientras, en la Casa Grande, Rosalía parece que ha logrado uno de sus objetivos principales, que era ganarse la simpatía de Martín. Tanto es así que ha conseguido unirse a la celebración en la Casa Pequeña.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Enriqueta continúa haciendo de las suyas. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular, como nunca antes, a Alejo. Es más, se arma de valor para culpar a Domingo de su fatal destino. Eso sí, ¿hasta qué punto miente? ¿Cuál es su principal objetivo después de haber dado este importante paso?

¿Qué sucede en el capítulo 420 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 21 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Petra ha comenzado a tener serias dudas sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana. Todo ello mientras, en palacio, Enriqueta deja completamente sin palabras tanto a Leonor como a Rosalía.

Y todo porque las pilla en una actitud de lo más comprometida con la pequeña María. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder observar cómo don Hernando no duda un solo segundo en dar a conocer a José Luis que, en el momento menos oportuno, un gran secreto ha salido a la luz. Se trata de algo que podría convertirse en el fin de los Gálvez de Aguirre. Todo ello mientras Luisa parece reconocer el bebedizo de Matilde. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.