Palomiteros de ‘The Mandalorian and Grogu’: cuántos hay y cómo conseguirlos en España

El año 2026 sigue siendo uno de los más interesantes que se recuerdan en lo que a estrenos de cine se refiere. Tras un mes de abril intenso con Michael, el biopic de Michael Jackson, y El diablo viste de Prada 2, el mes de mayo finaliza con la llegada de The Mandalorian & Grogu, una nueva entrega de la saga Star Wars. Como es habitual con grandes estrenos como Torrente, Super Mario Galaxy y la ya nombrada El Diablo viste de Prada 2, en los cines habrá palomiteros especiales que seguro que los fans buscarán con ganas. Además, ya adelantamos, aplicaciones como Vinted, Wallapop y Milanuncios se llenarán de anuncios de reventa de los objetos de merchandising que te vamos a contar y que estarán disponibles en cines a partir del viernes.

Odeón Multicines tendrá cuatro productos

Esta cadena de cines, muy conocida en toda España, contará con un palomitero muy especial en el que Grogu estará dentro de su cápsula, algo que los más fans podrán disfrutar como objeto de colección. Además, a la hora de acudir a ver la película, también están las opciones de palomiteros en forma de cubo, más sencillos, con el logo y motivos de The Mandalorian & Grogu.

Ocine

La cadena, con una fuerte presencia en Cataluña, Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, tendrá disponible el conocido como Menú Grogu. En él entrará el palomitero en forma de cápsula (igual que en Odeón), además de una lámina con una imagen de promoción de la película.

Cines MK2

La cadena de cines tiene la mayoría de sus salas en Andalucía, repartidas por Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Fuengirola, Vélez-Málaga y Alcalá de Guadaíra, además de tener salas en Badajoz, Toledo y Madrid; tendrá mucho merchandising. Muchos querrán los vasos especiales con el cartel de la película, además de tener unos pequeños muñecos de Grogu y el mandaloriano pegados a las pajitas.

El que seguro que hará las delicias de los fans más mayores (y que tendrá más reventa) es el palomitero con forma del AT-AT, el mítico vehículo del Imperio Galáctico, también conocido como el Caminante Imperial. Eso sí, tendrán unidades muy limitadas, por lo que habrá que ser los primeros. Por último, estos cines también están sorteando mochilas y otros objetos de merchandising en sus redes sociales.

Cinesa

Una de las grandes cadenas de cine de España no podía faltar en este repaso y tendrá varios objetos en su bar que harán las delicias de los espectadores de The Mandalorian & Grogu. Los que acudan a verla podrán disfrutar de un menú especial con un cubo metálico de Grogu, un vaso del casco Din Djarin y una Coca-Cola Zero.

Cines Kinépolis lo tiene todo

Esta cadena de cines tendrá entre sus opciones el que será uno de los palomiteros más buscados: el ya mencionado AT-AT con una figura del Mandaloriano escalándolo. También estará el palomitero de Grogu en su cápsula y habrá opción de llevarse un vaso del AT-AT con el Mandaloriano escalándolo. Por último, también tendrán tres tipos de cubos de palomitas metálicos con diferentes imágenes de la película.

Cinesa, el único que ofrece los precios

El más buscado seguro que será el palomitero del AT-AT con el Mandaloriano escalándolo. Este menú, que incluye un refresco, tendrá un precio de 80,90 euros. Más barato es el menú en el que Grogu aparece sujetando un palomitero metálico. Con el refresco, este tiene un coste de 48,90 €.

Los espectadores que acudan a Cinesa también tendrán menús con un vaso en forma de casco de Mandaloriano (48,90 €), otro menú con un Funko (26,90 €) y una tercera opción que incluye un peluche de Grogu (30,90 €). Los que prefieran las palomitas en un cubo metálico podrán comprar su menú por un precio más barato (17,90 €).

Por si no fuera suficiente, también tendrán regalos como entradas de coleccionista, láminas y otros objetos para los que compren online las entradas a la película.

Cines Yelmo

Otra de las grandes cadenas de cines en nuestro país tendrá como atractivo un pack con dos figuras de gran tamaño de Grogu y el casco del Mandaloriano. También se podrán comprar camisetas con imagen de Grogu, un vaso especial de refresco con la imagen del casco de Mandalorian, además de contar con menús que incluyen muñecos funko.