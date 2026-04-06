Todo sobre el Palomitero de Yoshi por el estreno de ‘Super Mario Galaxy’ que cuesta un dineral en Wallapop

Después del fenómeno de Torrente presidente (que sigue dando alegrías a Santiago Segura), los cines siguen llenándose gracias a la película Super Mario Galaxy, que ha tomado el relevo del policía más corrupto y casposo en la taquilla. El éxito durante sus primeros días en las salas, aprovechando el tirón de la Semana Santa, ha sido tan grande que ha provocado escenas dantescas provocadas por el palomitero de Yoshi, uno de los personajes del juego. Habitualmente, estos palomiteros son pequeños recuerdos para los fans, aunque no siempre tienen un especial valor, puesto que son cubos con el logo de la película o una imagen de los protagonistas en muchos casos. Pero esta vez se trataba de una figura de un tamaño considerable, lo que la ha convertido en objeto de coleccionista, o al menos eso piensan muchos de los que se las han llevado de los cines a manos llenas y pretenden venderlas por cientos de euros en webs y aplicaciones como Wallapop y Vinted.

Este fenómeno ya ocurrió hace apenas un par de meses con la famosa camiseta que Bad Bunny utilizó en la Super Bowl 2026 y que Zara regaló a sus trabajadores. Algunos la recibieron con cariño y la guardaron como lo que es: un recuerdo. En cambio, los más avispados trataron de hacer negocio con ella y las trataban de vender a precios imposibles, llegando a pedir incluso precios por encima de los 1.000 euros, algo que desde Happy FM pudimos comprobar horas después de la famosa actuación.

Esta vez son los famosos palomiteros. Se trata de una figura de Yoshi, el dinosaurio verde que todos los fans del videojuego han utilizado alguna vez para jugar, que estaba pensada para utilizar como palomitero y quedarse con un recuerdo de la película. La indignación ha llegado cuando las redes sociales destapaban a varias personas llevarse las figuras de cinco en cinco, llegando a necesitar ayuda de varias personas para poder llevarlas fuera de los cines. Aunque no se trata de nada ilegal (puesto que se pagan con la compra de un menú en los cines), sí que ha molestado a los verdaderos fans, que no han podido conseguir la suya.

Más molestos estarán cuando descubran en este artículo que se están intentando revender por precios que van desde los 80 euros y hasta los 150 euros. En cambio, en cines, apenas llegaba a los 20 euros (puesto que iba dentro de un menú con bebida y palomitas).

Es cierto que durante los días de plena Semana Santa algunos usuarios han intentado sacar el máximo beneficio posible de esta burbuja y han llegado a poner precios de auténtica locura por encima de los 1.000 euros. Eso sí, una vez se ponían en seguimiento, se podía comprobar cómo los precios iban bajando rápido hasta llegar a esa horquilla de los 100 euros.

Eso no quiere decir que se paguen esos precios por estas palomiteras de la película Super Mario Galaxy, puesto que en estas aplicaciones y webs siempre se cuenta con el regateo y la negociación de los precios. Lo más indignante para los verdaderos fans de la película es que muchos seguidores, muchos de ellos niños, no han podido comprar el suyo y veían cómo los especuladores se iban con ellos sin entrar al cine a ver la película.

El palomitero de Yoshi está en AliExpress

Aunque para muchos será su ruina, lo cierto es que el mismo palomitero está a la venta en la web china por un precio entre 9 y 21 euros. Eso sí, hay que revisar que sea la misma figura y que desde la web no traten de engañar con los tamaños (algo bastante habitual en esta plataforma).