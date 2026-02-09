Los famosos reaccionan a la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: de Luis Fonsi a Jimmy Fallon

Bad Bunny ha conseguido poner a todo el planeta a bailar al ritmo de sus canciones, siendo la estrella de la noche en el show del descanso de la Super Bowl 2026 de marcado acento latino. El artista ha contado con la colaboración de cantantes como Ricky Martin y Lady Gaga, aunque también con la presencia de Karol G y el actor Pedro Pascal, que se encontraban en su famosa casita, que forma parte de la escenografía de los conciertos de su última gira. Entre críticas de Donald Trump, muchos famosos han querido mostrar su apoyo a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, con el que se ha presentado ante el mundo.

Canciones como Titi me preguntó y Debí tirar más fotos han provocado que todo el público presente no dejase de bailar, pero también lo ha conseguido con los espectadores que lo veían desde sus casas o en reuniones de amigos. Así, numerosos rostros conocidos han querido dar su apoyo al cantante, que ha vivido unos días de gran presión después de dejar claro que su show iba a ser casi al completo en nuestro idioma, algo que no ha gustado a todos, ya que la final de la Super Bowl es todo un símbolo de Estados Unidos.

Dejando a un lado el plano deportivo, el que tiene que ver con el partido entre los Seattle Seahawks y New England Patriots, el mundo de la música ha centrado su mirada en el show del puertorriqueño, que tenía mucho que decir después de que leyendas como Beyoncé, Michael Jackson, Coldplay, JLO y Katy Perry hayan sido los encargados de poner la nota musical a este evento en el pasado, que cuenta con cientos de millones de espectadores.

Precisamente, Katy quiso dejar claro su apoyo al artista antes incluso de su actuación. «Tú puedes con esto, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano», fueron las palabras que le dedicó en X (antes Twitter) horas antes de su actuación.

Jennifer López, otra que sabe lo que es actuar en la Super Bowl, también le daba ánimos a Bad Bunny: «Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo».

Shakira, otra que sabe lo que es aparecer en un escenario así, también le ha mandado sus mejores deseos, además de recordar que ya le invitó en el espectáculo del medio tiempo del año 2020: «Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche», ha escrito.

Ricky Martin, que hizo una pequeña intervención en el show, pero que podría ser la mejor de todo el espectáculo a nivel vocal, ha dejado clara su emoción tras aparecer en ella. «Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo», ha escrito junto a una foto en la que aparece junto a Benito y a Lady Gaga, con los que ha compartido escenario.

Elvis Crespo, también muy unido a Puerto Rico, ha quedado alucinado por lo que ha visto: «¡Gran show! ¡Lloré como cuando Tito le ganó a De La Hoya! «Traer a Lady Gaga fue para mí inesperado, sorprendió a mi cerebro, que reseteó al escucharla cantando salsa!», comenzaba diciendo en Twitter. «Luciste increíble, pragmático, organizado y disciplinado; a eso le sumas tus dones y recibo esto como espectador y como puertorriqueño. ¡Dios te bendiga!», ha terminado.

El presentador Jimmy Fallon, el David Broncano de Estados Unidos, que ha tenido en numerosas ocasiones al artista en su plató, no ha querido dejar pasar la ocasión de subir una foto dándole su apoyo. Con un sombrero de paja y un coco en las manos, ha aparecido delante de una pantalla gigante en la que dejaba claro que estaba viendo el partido, una imagen que ha acompañado de la frase: «Debí tirar más fotos», haciendo referencia a la canción del cantante.

Luis Fonsi, que también se encontraba en el estadio, ha sacado su orgullo como puertorriqueño. «Muchos vieron un halftime show de un latino, nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré. Hoy el Superbowl lo ganaste tú, nosotros contigo y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Que orgullo boricua. We’re América together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo.»