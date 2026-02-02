El pasado 1 de febrero, los más fieles seguidores de la música pudieron disfrutar de una de las noches más esperadas del año. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2026. Es importante tener en cuenta que, más allá de la lista completa de ganadores, los espectadores han sido testigos de numerosos momentos que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Bad Bunny que, tras recibir el premio a Mejor Álbum Urbano, no dudó en aprovechar la atención para cargar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre otras tantas cuestiones, el artista puertorriqueño ha querido hacer hincapié en la ‘deshumanización de migrantes’, y lo ha hecho a través de un discurso que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales: «No somos animales. Somos humanos y americanos».

Todo comenzó cuando, tras recibir el galardón, Bad Bunny quiso mencionar a los agentes de inmigración, y lo hizo en su primera frase: «Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE». No tardó en recibir una fuerte ovación entre los allí presentes. Todo ello mientras el puertorriqueño, durante su discurso, quiso hacer hincapié en un concepto, que es que «el odio solo genera más odio». Y lo hizo de esta forma: «Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden». Estas declaraciones se han producido en mitad de la indignación que existe en parte de Estados Unidos tras la muerte de dos manifestantes por parte de unos agentes en unas redadas migratorias en Mineápolis.

Es importante tener en cuenta que, durante la celebración de los Premios Grammy 2026, Bad Bunny no fue el único que rompió su silencio respecto a este asunto que continúa generando tanta controversia. Entre ellos, se encuentra Billie Eilish que, tras recoger el Grammy a Mejor canción del año por WILDFLOWER, no dudó en mostrarse muy crítica con el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

«Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir», comentó la artista, quien se hizo con el galardón en una categoría que compartía con el propio Bad Bunny o el rapero Kendrick Lamar. Y añadió: «Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer, pero me siento muy esperanzada en este lugar».

Por si fuera poco, y como era de esperar, Billie Eilish no tuvo reparos en aprovechar ese reconocimiento –considerado como una de las grandes sorpresas de la noche- para alzar la voz: «Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan».