En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando y que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. Así pues, observaron cómo Cihan, después de recibir un disparo de Sadakat, lleva a Alya de urgencia al hospital. Pero no todo queda ahí, puesto que ordena que su madre regrese de inmediato a la mansión. En cuanto a Alya, todavía desconoce quién fue la persona que tuvo la sangre fría de dispararle.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie han podido ver cómo, para evitar que toda la verdad salga a la luz, Cihan recurre a Mine y le solicita que operen a Alya en su hospital para que no haya ningún rastro sobre la intervención. Una vez finalizada la operación, la joven es trasladada a la mansión incluso en contra de Sadakat. La tensión dentro de la familia sigue creciendo considerablemente, sobre todo después de que Cihan haya dejado claro que mantiene su decisión de casarse con Alya, sin importar las consecuencias. Al mismo tiempo, Ecmel confiesa a su hijo que, cuando eran jóvenes, tanto él como Sadakat mantuvieron una relación estable mientras ella trabajaba como sirvienta. Tras conocer esta historia, Sahin no tiene reparos a la hora de cambiar de actitud, hasta tal punto que decide que Zerrin no vuelva a ver a Kaya bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Alya se recupera poco a poco, mientras que Cihan reúne a los empresarios que trabajan con los Albora para tratar de contener la crisis que amenaza los negocios familiares. Entre los presentes se encuentra, precisamente, el padre de Demir.

Sadakat, por su parte, toma la firme decisión de confesar a Alya toda la verdad. Así pues, le cuenta que fue ella quien le disparó y le deja claro que lo hizo para advertirle que no juegue con ella. Alya no puede evitar estallar al descubrir que todas las personas que estaban a su alrededor le habían ocultado lo sucedido.

Sahin acude a la policía y lo hace completamente decidido a denunciar el ataque. Es más, asegura que fue Sadakat la que disparó contra Alya. Con posterioridad, reúne a los hermanos Albora y les hace saber algo que acaba de ocurrir. Según la historia que le confesó su padre, Ecmel y Sadakat tuvieron una relación en el pasado. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.