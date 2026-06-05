Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 5 de junio: don Hernando presenta a su hija Manuela
Capítulo 431 de 'Valle Salvaje'
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 430 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, y después de todo lo sucedido en los últimos días, José Luis se arma de valor para tomar una de las decisiones más sorprendentes hasta la fecha. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de sellar, de una vez por todas, el destino de Victoria. ¡Y hacerlo sin importar en absoluto las posibles consecuencias!
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, de un momento a otro, la calesa de los Guzmán regresa a palacio. Como no podía ser de otra manera, don Hernando acude a toda prisa a recibirla, convencido de que Irene y Leonardo por fin han regresado. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que don Hernando se ve sorprendido al recibir a su hija Manuela. Una llegada que promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 431 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 5 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, José Luis da el importantísimo paso de desterrar a Victoria de palacio. Pero no todo queda ahí, puesto que no ha dudado en hacerlo ante la atónita mirada de todos. ¡Nadie se esperaba que fuese a tomar una decisión tan sumamente radical!
Por si fuera poco, vamos a tener la oportunidad de ver cómo don Hernando no duda un solo segundo en presentar a su hija Manuela, cuya llegada, como era de esperar, no ha pasado desapercibida ni mucho menos. Hasta tal punto que su primer choque con Braulio ha terminado por desatar una tensión verdaderamente inesperada. ¿Hacia dónde llevará esto? ¿Lograrán reconducir la situación antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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