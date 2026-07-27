Orden de evacuar Valdemaqueda y aviso de Ayuso sobre la situación en el pantano de San Juan: «Se está complicando»

El Ministerio del Interior ha activado este lunes un mensaje EsAlert para ordenar el desalojo inmediato de Valdemaqueda, municipio madrileño de cerca de 900 habitantes, ante el avance imparable del incendio que arrasa la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. La orden llega en la jornada que el propio Gobierno califica como decisiva para contener las llamas antes de que la próxima ola de calor complique aún más el panorama.

Así, Valdemaqueda se ha sumado a la lista de municipios que ya han sido desalojados por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid. El balance actualizado de la emergencia sitúa en más de 35.000 los evacuados en la Comunidad, repartidos en trece localidades: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y la propia Valdemaqueda.

A ellos se suman otras 21.132 personas confinadas en sus domicilios en San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa, municipios donde se ha optado por el confinamiento ante la dificultad de garantizar una evacuación segura.

La provincia de Ávila, escenario del incendio más devastador de los que arden actualmente en España, acumula ya 40.000 evacuados en dieciséis poblaciones: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, la urbanización La Atalaya de El Tiemblo, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla. El confinamiento afecta en esta provincia a 8.735 personas en Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.

El fuego se ha extendido también en Castellón, donde la cifra de evacuados alcanza ya las 16.000 personas. La orden afecta a tres barrios de Vall d’Uixò y a dos de Betxí, cuyo resto de población permanece confinada, así como a las localidades de Vilavella, Artana, Eslida, Tales, la pedanía de Artesa en Onda, Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Sueras, Torralba, Villamalur, Fuentes de Ayódar y Chóvar. En Toledo, el fuego ha forzado la salida de 5.200 vecinos de La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.

En cuanto a la superficie calcinada, las estimaciones más recientes elevan a 80.000 las hectáreas arrasadas entre Madrid, Ávila y Toledo, a las que se suman otras 7.000 en Castellón, cifras que previsiblemente seguirán al alza mientras los incendios continúen activos.

El dispositivo de extinción mantiene su actuación centrada en tres sectores prioritarios, con cerca de 3.000 efectivos y alrededor de un millar de medios terrestres y aéreos desplegados sobre el terreno. Las condiciones meteorológicas continúan siendo complejas, aunque se espera que la menor intensidad del viento prevista para este lunes permita una actuación más proactiva frente a las llamas antes de la llegada de una nueva ola de calor.

Ayuso alerta por el pantano de San Juan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido desde el Centro de Mando de Navalcarnero para trasladar su preocupación por uno de los frentes más delicados del incendio. «El incendio de Ávila nos está complicando el entorno del pantano de San Juan», ha advertido la presidenta madrileña, quien ha cifrado en más de 55.000 los vecinos evacuados o confinados en la región. Ayuso ha explicado que su Gobierno ha puesto en marcha 18 puntos de acogida para atender a los afectados por el fuego.

Preguntada por la reunión convocada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con las comunidades autónomas para este miércoles a las 11:30 horas, Ayuso ha respondido con cautela, pero sin cerrarse al diálogo: «Iremos a todas las reuniones que sean fructíferas».

La presidenta ha reclamado además que se determine con claridad el origen de cada incendio: «Tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre. Tenemos que hacer caso a la gente del campo. Y todos nos están diciendo exactamente lo mismo: que se encuentran dificultades para hacerse cargo de los montes. Vamos a ver en qué podemos mejorar».