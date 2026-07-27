El fuego en Madrid sigue activo en tres frentes y sin estabilizar

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han moderado su progresión durante las últimas horas, una circunstancia que ha permitido a los medios de extinción intensificar su actuación sobre las llamas. Pese a esta mejoría, el fuego continúa activo y sin lograr su estabilización, manteniendo abiertos tres frentes distintos, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid. El más virulento de ellos se localiza al norte del pantano de San Juan, punto que concentra en estos momentos la mayor preocupación de los equipos desplegados sobre el terreno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este lunes a través de sus redes sociales para advertir de que las lenguas de fuego procedentes del incendio de Ávila han «recrudecido» la situación precisamente en esa zona del pantano, donde 300 bomberos continúan luchando para conseguir estabilizar el fuego que castiga a la sierra oeste de la región. La dirigente madrileña ha añadido que la atención de los equipos de extinción está puesta ahora mismo en el rebrote registrado en Villa del Prado, y ha querido subrayar que no existen «palabras para agradecer» la labor que están desempeñando los bomberos en unas condiciones extremadamente difíciles.

Las cifras oficiales dimensionan la gravedad de una catástrofe que golpea con especial dureza a tres provincias. Hasta la tarde de este domingo, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo habían calcinado un total de 77.000 hectáreas: 50.000 en la provincia abulense, más de 25.000 dentro de la Comunidad de Madrid y más de 2.000 en territorio toledano. A ello se suma un balance humano que ronda las 90.000 personas evacuadas o confinadas en el conjunto de las tres provincias, de las que 55.000 corresponden exclusivamente a vecinos de la región madrileña obligados a abandonar sus casas, ser evacuados o permanecer confinados.

El corte de carreteras continúa siendo una de las principales consecuencias del incendio en la sierra oeste madrileña. Permanecen inaccesibles la M-501 y la M-512 en Navas del Rey, la M-507 y la M-540 en Villa del Prado, la M-510 en Valdemorillo, la M-533 en Zarzalejo, la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela, la M-541 en Pelayos de la Presa y la M-548 en Cenicientos, todas ellas cortadas mientras los efectivos tratan de contener el fuego en la zona.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Ejecutivo autonómico han reiterado su llamamiento a la población para que extreme la precaución ante una situación que, aunque ha mejorado ligeramente en las últimas horas, sigue sin estar bajo control.